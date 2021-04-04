مصرع العشرات في فيضانات مفاجئة بإندونيسيا

قضى العشرات في فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا وجارتها تيمور الشرقية، وفق السلطات المحلية التي رجحت ارتفاع حصيلة الضحايا.

فقد صرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، راديتيا جاتي، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن هناك 44 وفاة و9 مصابين في جزيرة فلوريس الشرقية.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن ما لا يقل عن 49 أسرة تضررت جراء الفيضانات في فلوريس الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأضاف في بيان "دُفنت عشرات المنازل تحت الوحل في قرية لامانيلي.. جرف الفيضان منازل السكان"، في إشارة إلى الجزء الشرقي من الجزيرة.

وقال إن جسرا انهار في جزيرة أدونارا الواقعة إلى الشرق، حيث كان رجال الإنقاذ يواجهون الأمطار الغزيرة والرياح والأمواج العاتية.

وفي تيمور الشرقية المجاورة، ذكرت وكالة تاتولي الرسمية للأنباء أن 8 أشخاص لقوا حتفهم في انهيار أرضي على مشارف العاصمة ديلي.

وانقطعت إمدادات الكهرباء وغمرت المياه القصر الرئاسي في حين شهدت العاصمة ديلي أمطارا غزيرة ورياحًا قوية في وقت متأخر مساء أمس السبت.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني منهارة وسيارات غمرتها مياه الفيضانات.