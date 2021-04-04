الأردن.. تضامن عربي كبير على مواقع التواصل ومغردون يؤكدون على دور عمّان بدعم استقرار المنطقة

تفاعل نشطاء ورموز عربية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان السلطات الأردنية اعتقال شخصيات -بينها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرون- لأسباب أمنية لم تكشف تفاصيلها حتى الآن.

وعبر المغردون عن تضامنهم مع الأردن، وذكروا العديد من المواقف التي ساندت بها المملكة الأردنية الهاشمية فيها بلدانهم.

وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية عبرت عن تضامنها مع الأردن، مؤكدة دوره المهم في استقرار المنطقة.

وأعلنت السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا والكويت والعراق والبحرين ولبنان ودول أخرى دعمها الكامل لملك الأردن والقرارات الأمنية التي اتخذها.

وأكدت جامعة الدول العربية تضامنها مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصون أمن المملكة والحفاظ على استقرارها، في وقت شدد مجلس التعاون الخليجي على أنه يقف إلى جانب الأردن ويدعم الإجراءات التي اتخذها لحفظ أمنه واستقراره.

وكانت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية قالت اليوم الأحد إن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.

وخلال جلسة خاصة لمجلس الأمة الأردني بمناسبة مئوية الدولة اليوم، قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إن "بلدنا حسم بالأمس بشكل صارم محاولة المساس بأمننا واستقرارنا"، واستدرك بالقول إن "نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن"، وفق تعبيره.

بدورها، قالت القوات المسلحة الأردنية في بيان إنه طلب من الأمير حمزة بن الحسين -الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني- وقف أي أنشطة توظف لاستهداف الأمن.

انطلاقاً من الروابط الوثيقة والمصالح والمصير المشترك بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، نعلن مساندتنا لقرارات الملك @KingAbdullahII في الحفاظ على أمن الأردن من أي محاولة تهدد استقراره. — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) April 4, 2021

امن #الاردن وسلامته قاعدة اساس في امن العالم العربي وسلامته . كل التضامن مع القيادة الاردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الاردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه . — Saad Hariri (@saadhariri) April 3, 2021

سيبقى #الأردن سد منيع وقلعة حصينة محصنة لشعبه وامتّه. حفظ الله وطننا الغالي ومليكنا المفدّى. — Nasser S. Judeh (@NasserJudeh) April 4, 2021

تصبحوا على يوم جديد واخبار اوضح #بس_بقول

معظم الدول مشكورين طبعا اعلنوا انهم واقفين معنا ونحن مش عارفين شو في

اعتقد من حقنا نعرف

ولكن انا اعرف اشي واحد ان الاردن بخير وانا مؤمنة بحكمة وقيادة جلالة الملك

الله يكون مع الاردن والله يديم علينا الامن والامان — ديما علم فراج (@Deema22) April 4, 2021

اللهم أطفئ نار الفتنة في بلاد إخواننا #الأردن . — محمد الشريف (@mo_alshariif) April 4, 2021

إستقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري. وتاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه. pic.twitter.com/DfKWp8EKLT — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 4, 2021

جلالة الملك عبدالله الثاني موقفه العظيم في استقبال جرحانا بدون أي جوازات سفر لن ننساه، وقد شكرته عند تشرفي بالسلام عليه وولي عهده وقال بكل تواضع هذا واجبنا تجاه إخوتنا ولن نتأخر عن الواجب، ووجه الديوان أمامي بتسهيل كل شي حفظك الله يا ابن الحسين وحفظ الأردن وشعبها العظيم #الاردن — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 4, 2021

🚨شهد #الأردن الليلة حدث أمني وسياسي واعتقالات ملفتة-يشير لخلاف في الأسرة المالكة؟

🚨وضُع #الأمير_حمزة ولي العهد السابق وأخ الملك عبدالله غير الشقيق-قيد الإقامة الجبرية لانتقاداته ولقاءاته مع زعماء عشائر خشية توظيفها أمنياً!

🚨أعلنت دول خليجية وكبرى تأييد خطوات الأردن حماية أمنه pic.twitter.com/CFgvlQMEZq — عبدالله الشايجي (@docshayji) April 3, 2021

هنا كلمة السر للمحاولة الانقلابية الفاشلة في #الأردن ..👇 pic.twitter.com/NOQ9yf5Ty2 — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) April 3, 2021

أتمنى من كل قلبي أن ما حدث في الأردن ليس للسعودية علاقة به. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) April 4, 2021

سلامة الاردن من كل شر نسأل الله أن يحفظ الاردن وطناً وشعباً

وأن يدفع عنهم كل أذى — د. هند المفتاح #تميم_المجد (@halmuftah) April 4, 2021

التجاذب الشرس في أحداث الأردن لا يقدم الحقيقة بالضرورة

فالضبابية قائمة

وإن كانت كل العناصر الثلاثة مؤثرة

التردي غير المسبوق للوضع السياسي والإقتصادي

والثاني حاجة مركز الدولة للتغطية للخروج من ضغط السخط الشعبي

والثالث وجود محور إقليمي عربي اسرائيلي يحتاج للأردن كوطن بديل #الأردن — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) April 4, 2021

لا أجد أن هناك نقطة خلاف بين رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة حفظهما الله،الأمير ينتقد الحكومات والأداء ،كما لا يمكن ربط فكر الأمير حمزة بسلوك ونهج باسم عوض الله.فوضى يثيرها ويوظفها من يريد أن يرى الخراب يعم الأردن.، لن يحن علينا أكثر من بلادنا ودام الهواشم تاج رأسنا — هند خليفات (@hindkhlaifat) April 4, 2021

عبر التاريخ كانت المحاولات الانقلابية ضد ملوك الاردن تفشل…كان لي شرف التخرج من كلية الشرطة الملكية الهاشمية عام 1970..يعود الفضل لله ثم للملك حسين طيب الله ثراه ..الذي اتاحت حكومته آنذاك لنا الالتحاق بكلية شرطتها..الأمن في الأردن يرفع الرأس. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 4, 2021

اللهم سلم بلاد المسلمين من كل شر برداً وسلاماً على الأردن الشقيق pic.twitter.com/0V29PMgip2 — فاروق الظفيري / العراق الجريح (@alduferi1969) April 4, 2021

حفظ الله الأردن حصناً منيعاً شامخاً راسخ الأركان، في ظل قائدنا وملهمنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة

القيادة الهاشمية — Ayman Irshaid (@airshaid) April 4, 2021

حفظ الله #الأردن ملكاً وحكومة وشعباً،

وسلّمهم من كل مكروه، وجمع شملهم على البر والتقوى،

نسأل الله لأهلنا في الأردن الشقيق الأمن والسلام، والازدهار والاستقرار.

#الاردن_في_قلوب_السعوديين pic.twitter.com/gXqD0GNHhR — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 4, 2021

حفظ الله #الأردن ملكاً وحكومة وشعباً،

وسلّمهم من كل مكروه، وجمع شملهم على البر والتقوى،

نسأل الله لأهلنا في الأردن الشقيق الأمن والسلام، والازدهار والاستقرار.

#الاردن_في_قلوب_السعوديين #الامارات pic.twitter.com/ydDFCLqxIC — غصن الجنيبي (@tweetandtidy) April 4, 2021

حفظ الله #الأردن وشعبها من كل مكروه،

بلد النشاما الذي لايستحق إلا الفرح والمحبة. أدام الله عليكم نعمة الأمن والأمان♥️🙏🏼#الأردن_أولًا — دويع العجمي (@dhalajmy) April 4, 2021

اللهم احفظ الاردن ورجالاته،،فهم ذخيرة الوطن،،،#الاردن_بخير — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) April 4, 2021

حمى الله الأردن وقيادتها وشعبها من كل مكروه. #الأردن https://t.co/2hHSGcAJSV — عبدالله السعدون (@AbdulSadoun) April 4, 2021