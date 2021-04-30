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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وفد أميركي يزور الشرق الأوسط خلال أيام لبحث التوترات بالمنطقة وإيران تقول إن اللهجة السعودية الجديدة مرحب بها

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية قبل أيام (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية قبل أيام (رويترز)
30/4/2021

كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن وفدا أميركيا رفيع المستوى سيصل إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتهدئة التوتر، ولكن من دون أن يركز على الموضوع الإيراني.

وأضاف أن الوفد سيناقش أمورا مهمة متعلقة بالأمن القومي الأميركي والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، ولكن اهتمامه لن ينصب على إيران أو أي شيء يتعلق بالمناقشات الجارية في فيينا.

ترحيب إيراني بتصريحات سعودية

من جهة أخرى، رحب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بما وصفها باللهجة السياسية الجديدة للسعودية، وقال إن بإمكان طهران والرياض اعتماد الحوار البناء، وتجاوز الخلافات، وفتح صفحة جديدة.

وأضاف خطيب زاده أن السعودية وإيران بلدان مهمان في العالم الإسلامي، وتعاونهما في صالح الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أن إيران طرحت مقترحات للحوار الإقليمي، كمبادرة هرمز للسلام، مجددا استعداد طهران لخطوات بناءة في هذا السياق.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن إيران دولة جارة والمملكة تطمح أن تكون لديها علاقة جيدة معها.

وفي لقاء تلفزيوني بث مساء الثلاثاء الماضي، أوضح ولي العهد السعودي أن إيران دولة جارة لبلاده وأن ما تسعى له السعودية هو علاقة طيبة ومميزة معها بما يخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تسعى مع شركائها إلى حل ما وصفها بالإشكاليات القائمة مع طهران حول بعض المواضيع.

وأضاف "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس، نريد لإيران أن تنمو وأن يكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

المصدر : الجزيرة

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