قالت بريطانيا إنها ستستضيف قمة في 2022 لجمع الأموال لأبحاث اللقاحات وتطويرها لدعم تحالف دولي يسعى لتسريع إنتاج لقاحات للأمراض في المستقبل.

سجلت الهند رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا، في حين وصلت إلى مطار نيودلهي طلائع المساعدات الطبية الأميركية التي تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل أكثر من 386 ألف إصابة وأكثر من 3500 وفاة خلال يوم واحد، في بلد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وأحصت السلطات أكثر من 6 ملايين إصابة في شهر أبريل/نيسان الجاري وحده، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند عتبة 18 مليونا.

وارتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 208 آلاف، في حين ارتفع عدد ما يُعرف بالحالات النشطة إلى أكثر من 3 ملايين حالة من أصل 18 مليون إصابة مسجلة حتى الآن.

وقد قفزت الهند بذلك إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة بسبب انتشار ما بات يعرف بالسلالة الهندية المتحورة من الفيروس، إلى جانب عدم الامتثال للقواعد والقيود الصحية المرتبطة بالوباء، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية الخميس.

وصول أولى شحنات المساعدات الأميركية

وبينما تستمر الهند في تسجيل الأرقام القياسية في الإصابات، وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية الجمعة إلى الهند التي تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وحطت طائرة الشحن العسكرية "سوبر غالاكسي" (Super Galaxy) بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين، إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار نيودلهي الدولي، في وقت تواجه فيه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.

وأطلقت دول عدة وعدت بتقديم مساعدة عملية دولية واسعة.

وجاء تسليم المعدات الطبية الأميركية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس إن "الولايات المتحدة تسلم شحنات تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة في الأيام المقبلة لشركائنا في الهند".

وأكد مسؤولون أميركيون أن الرحلات الخاصة التي ستنقل معدات تبرع بها أفراد وشركات، ستستمر الأسبوع المقبل.

توقع بانحسار قريب لأزمة الأكسجين

وفي السياق ذاته، قال مسؤول تنفيذي كبير في قطاع الصناعة لرويترز إنه من المتوقع أن تنحسر أزمة إمدادات الأكسجين الطبي الحادة في الهند بحلول منتصف مايو/أيار المقبل مع ارتفاع الإنتاج 25%، واستعداد البنية التحتية للنقل لمواجهة زيادة الطلب الناجمة عن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعانت عشرات المستشفيات في مدن مثل نيودلهي ومومباي من نقص في الغاز هذا الشهر، مما دفع أقارب المرضى إلى البحث عن أسطوانات الأكسجين وأحيانا دون جدوى.

وقال مولوي بانيرجي من شركة ليندي، أكبر منتج في البلاد، إن استهلاك الأكسجين الطبي في الهند ارتفع أكثر من 8 أضعاف من المستويات المعتادة إلى نحو 7200 طن يوميا هذا الشهر.

وقال بانيرجي الذي يرأس أنشطة ليندي في مجال الغاز في جنوب آسيا، لرويترز يوم الخميس "هذا هو سبب الأزمة لأنه لم يكن أحد مستعدا لها خاصة مع الزيادة الحادة الكبيرة" في الإصابات.

وأضاف أن شركة ليندي وموردين آخرين يزيدون من الإنتاج إلى أكثر من 9 آلاف طن يوميا في المجمل بحلول منتصف الشهر المقبل.

بريطانيا تستضيف قمة للقاحات في 2022

من جهة أخرى، قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها ستستضيف قمة في 2022 لجمع الأموال لأبحاث اللقاحات وتطويرها لدعم تحالف دولي يسعى لتسريع إنتاج لقاحات للأمراض في المستقبل.

وتستغل بريطانيا رئاستها لمجموعة الدول السبع من أجل تسليط الضوء على ضرورة الاستعداد للأوبئة في المستقبل في ضوء العواقب المدمرة لأزمة فيروس كورونا.

وقالت بريطانيا إن القمة مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة العام المقبل ستدعم هدف التحالف المتمثل في تقليص وقت تطوير لقاحات جديدة إلى 100 يوم في الأوبئة المستقبلية.

وقال وزير الصحة مات هانكوك "نتطلع للعمل مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة لتسريع تطوير اللقاح وتوفير حل عالمي لضمان استعدادنا بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية".

وأنشئ تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة في 2017 في شراكة بين جماعات عامة وخاصة وخيرية والمجتمع المدني، وقد لعب دورا بارزا في تمويل التطوير المبكر لمجموعة من اللقاحات المرشحة ضد كوفيد-19.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة عالميا 150 مليونا و337 ألفا و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، بما في ذلك 6 ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد، في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند حيث أصيب 2.5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة أكثر من الضعف منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.