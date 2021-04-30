إسرائيل.. 44 قتيلا و150 جريحا بانهيار جسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق

قُتل 44 شخصا على الأقل فجر السبت في انهيار منشأة وجسر خلال احتفال يهودي في جبل الجرمق بمنطقة الجليل شمالي إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة كان الرسمية والقناة 13 (خاصة)، إن "44 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين خلال احتفال يهودي بجبل الجرمق".

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من الجسر انهار خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني، حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقص طوال الليل.

وذكرت التحقيقات الأولية أن تزحلق عدد كبير من المحتفلين بعضهم فوق بعض أدى إلى الانهيار ووقوع هذا العدد الكبير من المصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انهيار الجسر بالمستوطنين، ووصول سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا.

"הדוחק היה חריג, מראות קשים מאוד": תיעוד ראשוני מרגעי האסון בהר מירון@rubih67 pic.twitter.com/MR7UBCVEHN — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2021

#BREAKING

At least 22 dead after a roof collapsed at a festival gathering in #Israel #meron pic.twitter.com/M0J3onMfPo — News flash (@BRNewsFlash) April 29, 2021

واستنفر الجيش الإسرائيلي عناصره في المنطقة للمساعدة في عملية الإخلاء، وتم استدعاء 6 مروحيات عسكرية لإجلاء المصابين، بحسب قناة كان الرسمية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدد الكبير للقتلى والإصابات بالمأساة والكارثة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن "عدد القتلى ارتفع إلى 38 حتى الآن، كما ارتفع عدد الجرحى لأكثر من 150، ويبدو أن هناك عائلات بأكملها قضت في الحادث".

وأضاف أن أكثر من 300 ألف من اليهود الشرقيين احتشدوا للمشاركة في احتفال سنوي، لكن المئات منهم كانوا فوق بناية وأحد الجسور، وقد تسبب التدافع والزحام الشديد في انهيار المنشأة والجسر بهم.