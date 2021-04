إسرائيل.. 44 قتيلا و150 جريحا بانهيار جسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق

قُتل 44 شخصا على الأقل فجر السبت في انهيار منشأة وجسر خلال احتفال يهودي في جبل الجرمق بمنطقة الجليل شمالي إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة كان الرسمية والقناة 13 (خاصة)، إن "44 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين خلال احتفال يهودي بجبل الجرمق".

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من الجسر انهار خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني، حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقص طوال الليل.

وذكرت التحقيقات الأولية أن تزحلق عدد كبير من المحتفلين بعضهم فوق بعض أدى إلى الانهيار ووقوع هذا العدد الكبير من المصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انهيار الجسر بالمستوطنين، ووصول سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا.

