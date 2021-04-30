روسيا تعلن دعمها رؤية ولي العهد السعودي للعلاقات الدولية

أعلنت روسيا اليوم الجمعة دعمها رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعلاقات الدولية، والتي عرضها قبل أيام في مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن قضايا من بينها العلاقة مع إيران والحرب في اليمن.

فقد قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية بينها وكالة "ريا نوفوستي" (RIA Novosti)- إن بلاده تؤيد نهج ولي العهد السعودي في بناء علاقات على مبدأ المساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف بيسكوف أن "طرح مثل هذه الأفكار يمثل أمرا نادرا في الشؤون الدولية حاليا"، معتبرا أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان "تستحق أعلى تقدير".

وتابع المتحدث الروسي أنه بناء على ما وصفها بـ"الرؤية التفاهمية المشتركة"؛ فإن بلاده مستعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية في المجالات كافة، لا سيما من خلال تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة إلى الرياض.

وفي لقاء تلفزيوني -بُث مساء الثلاثاء الماضي- تحدث ولي العهد السعودي عن عدة قضايا، من بينها العلاقة مع إيران والحرب في اليمن والعلاقة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، فضلا عن المحادثات لبيع 1% من أسهم شركة "أرامكو" (Aramco) السعودية العملاقة لمستثمر أجنبي.

وقال بن سلمان إن إيران دولة جارة لبلاده، وإن ما تسعى له السعودية هو علاقة طيبة ومميزة معها، بما يخدم مصالح البلدين.

ورحبت إيران بما وصفتها باللهجة السياسية الجديدة للسعودية، وقالت إن بإمكان طهران والرياض اعتماد الحوار البناء وتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة.

وفد أميركي بالشرق الأوسط

من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -أمس الخميس- أن وفدا أميركيا رفيع المستوى سيصل إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتهدئة التوتر، ولكن من دون أن يركز على الموضوع الإيراني.

وأضاف برايس أن الوفد سيناقش أمورا مهمة متعلقة بالأمن القومي الأميركي، والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وتابع أن اهتمام الوفد الأميركي لن ينصب على إيران أو أي شيء يتعلق بالمناقشات الجارية في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.