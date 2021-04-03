اليمن.. السعودية تحبط هجوما بزورق حوثي ملغم وسقوط ضحايا مدنيين بقصف للجماعة على مأرب

أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت إحباط هجوم بزورق ملغم أطلقته جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر، بينما ذكرت مصادر سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف من مقاتلي الجماعة على مدينة مأرب.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن سلاح الجو المسير تمكّن من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية بطائرتين، وأن الإصابة كانت دقيقة، في حين أفاد التحالف الذي تقوده السعودية باعتراض طائرتين مسيرتين ملغمتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر محلية مساء اليوم مقتل طفل وجرح 5 مدنيين، جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على حي سكني بمدينة مأرب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، وإن الصاروخ تسبب أيضا بأضرار مادية وألحق أضرارا بالغة في منزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.

وذكرت الوكالة أمس الجمعة أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفا مركزا استهدف مواقع وتجمعات جماعة الحوثي في جبهة القبيطة شمال محافظة لحج.

وعلى الصعيد السياسي، كانت الخارجية الأميركية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن مناقشات المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ -التي شملت جولة بين الرياض ومسقط- ركزت على الجهود الدولية لوقف دائم لإطلاق النار وإبرام اتفاقية سلام شاملة.