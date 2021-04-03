إجمالي عدد السفن التي انتظرت بالقناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.

أعلنت هيئة قناة السويس في بيان اليوم، السبت، اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" (Ever Given).

وأشار رئيس الهيئة، أسامة ربيع، إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت بالقناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.

وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية تسجل، السبت، "عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث، وعددها 61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة السبت 85 سفينة".

وأبرز هذه السفن، وفق ربيع، حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس دوايت دي إيزنهاور" (USS Dwight D. Eisenhower)، وناقلة الغاز الطبيعي المسال "إل آي جميليا" (LI JMILIYA) بحمولة 171 ألف طن، اللتان عبرتا القناة ضمن قافلة الشمال.

وأضاف أن قافلة الجنوب، التي عبرت المجرى الملاحي الجديد للقناة، شملت ناقلة البترول "كيدان" (KIDAN)، بحمولة كلية تبلغ 164 ألف طن.

وقال إن عبور هذه السفن العملاقة يؤكد على الثقة الكبيرة، التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي، بقناة السويس، وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن، وحركة التجارة العالمية المارة عبر القناة.

ومنذ جنوح السفينة إيفر غيفن في 23 مارس/آذار الماضي، التي تسببت بتعطيل الملاحة في قناة السويس 6 أيام، تواجه مصر دعوات من خبراء دوليين لتوسيع مجرى القناة لتفادي حوادث مماثلة في المستقبل.

وفي وقت سابق، اليوم، قال ربيع، لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية، إن مصر تدرس بالفعل توسيع القناة.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر، بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس/آذار، واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

وكانت مصر أعلنت سابقا عن فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب جنوح السفينة العملاقة.

وفي السياق ذاته، أفاد بيان للجيش الأميركي أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس دوايت دي إيزنهاور" عبرت أمس، الجمعة، قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، بعد إعادة فتح القناة.

وأضاف البيان أن حاملة الطائرات نفّذت غارات ضد تنظيم الدولة من البحر المتوسط، بينما كانت تنتظر عبور قناة السويس.