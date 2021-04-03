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سياسة|لبنان

لبنان.. البطريرك الماروني يحذر من مخطط يستهدف النظام ويدعو لتشكيل حكومة غير حزبية

بشارة الراعي: لبنان يتطلع إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين (الجزيرة)
بشارة الراعي: لبنان يتطلع إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين (الجزيرة)
3/4/2021

قال البطريرك الماروني، بشارة الراعي، إن لبنان أمام مخطط يهدف إلى تغيير كيانه ونظامه وهويته، محذرا من هدم المؤسسات الدستورية، ومؤكدا حاجة البلاد إلى "حكومة غير حزبية".

وفي كلمة ألقاها في الصرح البطريركي بالعاصمة بيروت بمناسبة عيد الفصح، قال الراعي "لقد صار واضحا أننا أمام مخطط يهدف إلى تغيير لبنان بكيانه ونظامه وهويته وصيغته وتقاليده".

وأضاف أن هناك أطرافا تعتمد منهجية هدم المؤسسات الدستورية والمالية والمصرفية والعسكرية والقضائية، واحدة تلو الأخرى، وأنها تعتمد منهجية افتعال المشاكل أيضا لتمنع الحلول والتسويات، وفق تعبيره.

وأكد البطريرك الماروني وجود حاجة مُلحة إلى حكومة تطلق مسار الإصلاح حتى تأتي المساعدات العربية والدولية.

واستطرد قائلا "لبنان يتطلع إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، يوحي وزراؤها بالثقة والقدرة على النجاح".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.

وفي الأيام القليلة الماضية، تبادل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بشأن تعطيل تشكيل الحكومة، بينما تتوالى التحذيرات الدولية للمسؤولين اللبنانيين من عواقب استمرار تعطيل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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