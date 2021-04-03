بالفيديو.. مستوطنون يعتدون على مزارع فلسطيني مسن في أرضه بحماية جنود الاحتلال

وثقت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مسن فلسطيني في قرية جالود (جنوب نابلس)، حيث هاجموه بالحجارة والعصي، بينما ألقى جنود الاحتلال قنابل صوتية لإبعاد فلسطينيين حاولوا إنقاذه بدون اتخاذ إجراء ضد المهاجمين.

بوحشية.. مستوطنون ملثمون يهاجمون مسناً فلسطينياً في قرية جالود جنوب شرق نابلس. 📷منير قادوس#فلسطين pic.twitter.com/bNvcuvWCbt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2021

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين القادمين من مستوطنة "إيش كودش" هاجموا مزارعين على أراضيهم شرقي جالود، ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح.

مستوطنون يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس نابلس 3-4-2021 وفا- اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على عدد من المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس التفاصيل: https://t.co/2xYDWcKkqc pic.twitter.com/MFLDMv90eY — Wafa News Agency (@WAFA_PS) April 3, 2021

وأقدم المستوطنون على خلع أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود.

وأظهرت الصور التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل اعتداء 18 مستوطنا ملثما على الرجل المسن بالعصي والحجارة.

الإرهاب الإسرائيلي متواصل..#شاهد مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مسن فلسطيني ويصيبونه بجراح في قرية جالود جنوب نابلس. pic.twitter.com/gPU8k1wmoF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 3, 2021

مستوطنون يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس نابلس 3-4-2021 وفا- اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على عدد من المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس التفاصيل: https://t.co/2xYDWcKkqc pic.twitter.com/MFLDMv90eY — Wafa News Agency (@WAFA_PS) April 3, 2021

بوحشية.. مستوطنون ملثمون يهاجمون مسناً فلسطينياً في قرية جالود جنوب شرق نابلس. 📷منير قادوس#فلسطين pic.twitter.com/bNvcuvWCbt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2021