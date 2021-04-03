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سياسة|فلسطين

بالفيديو.. مستوطنون يعتدون على مزارع فلسطيني مسن في أرضه بحماية جنود الاحتلال

اعتداء المستوطنين على الفلاحين (وكالة وفا)
اعتداء المستوطنين على الفلاحين (وكالة وفا)
3/4/2021

وثقت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مسن فلسطيني في قرية جالود (جنوب نابلس)، حيث هاجموه بالحجارة والعصي، بينما ألقى جنود الاحتلال قنابل صوتية لإبعاد فلسطينيين حاولوا إنقاذه بدون اتخاذ إجراء ضد المهاجمين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين القادمين من مستوطنة "إيش كودش" هاجموا مزارعين على أراضيهم شرقي جالود، ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح.

وأقدم المستوطنون على خلع أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود.

وأظهرت الصور التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل اعتداء 18 مستوطنا ملثما على الرجل المسن بالعصي والحجارة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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