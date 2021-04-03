رغم التوتر وتحذير روسيا.. أوكرانيا تعلن عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو خلال أشهر

أعلنت أوكرانيا مساء اليوم السبت أن جيشها سيجري مناورات مشتركة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون أشهر، وذلك بعد تحذير روسي من أي محاولة لاستعادة شبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن التدريبات العسكرية المشتركة مع قوات الناتو ستبدأ خلال بضعة أشهر، بمشاركة أكثر من ألف عسكري من 5 دول أعضاء على الأقل في الناتو.

وأضاف البيان "على وجه الخصوص، سيتم وضع الإجراءات الدفاعية، وسيتبعها تدريب على الهجوم، من أجل استعادة حدود الدولة وسلامة أراضيها التي تعرضت لعدوان إحدى دول الجوار المعادية".

وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الخميس بشأن ما قال إنه حشد عسكري كبير للقوات الروسية قرب شرق أوكرانيا.

وقال الكرملين أمس إن أي انتشار لقوات الناتو سيؤدي إلى مزيد من التوتر، وسيجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها القومي.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني في بيان مقتل جندي له اليوم، جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة دونباس شرقي البلاد.

في المقابل، قالت السلطات الانفصالية في جنوب شرقي أوكرانيا إن طفلا في الخامسة من عمره قتل، وأصيبت امرأة، جراء قصف شنته طائرة مسيّرة أوكرانية في جنوب منطقة دونباس.

وأمس الجمعة، أصيب جنديان أوكرانيان ومدني في المنطقة، جراء نيران أطلقها انفصاليون موالون لروسيا على 20 موقعا دفاعيا، وفق بيان سابق للجيش الأوكراني.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، تصاعد التوتر مجددا في دونباس عقب مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة اثنين آخرين جرّاء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا.