سد النهضة.. انطلاق جولة مفاوضات جديدة في كينشاسا وإثيوبيا ومصر والسودان تتمسك بمواقفها

بدأت اليوم السبت في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، محادثات فنية حول أزمة سد النهضة قد تمهد لاجتماع وزراء خارجية كل من إثيوبيا ومصر والسودان في إطار جولة مفاوضات جديدة برعاية الاتحاد الأفريقي، ويأتي هذا التطور بينما يتمسك كل طرف بموقفه.

وقالت مصادر للجزيرة إن وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تعقد اجتماعات تمهيدية ثنائية مع نظرائها من الدول الثلاث، في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لإنجاح المفاوضات.

كما يترأس وزراء الري والمياه اجتماعات مشتركة للجان الفنية من الدول الثلاث، تعقد على مدار اليوم، وتسبق الاجتماع على المستوى السياسي الذي يعقد لاحقا بمشاركة وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان، إلى جانب وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية الداعية للمفاوضات.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد وصل إلى الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا، للمشاركة في مباحثات تجمع وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا.

تمسك بالمواقف

وانطلقت جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي في ظل مواقف تبدو متباعدة للدول الثلاث.

فقد قالت الخارجية المصرية عشية هذه الجولة إنها تشارك في مفاوضات كينشاسا لإطلاق عملية تفاوضية جادة، تفضي إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

وتشدد مصر على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل عملية التعبئة الثانية المرتقبة للسد خلال الصيف المقبل.

وقبل أيام، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من حالة عدم استقرار في حال تم المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل.

وفي المقابل، أكدت أديس أبابا أنها ماضية في استكمال بناء السد الذي تقدمت أشغاله بنسبة 79%، وتعبئته في الموعد المحدد، لكنها أعلنت في الوقت نفسه التزامها بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان.

وبينما يدعو السودان إلى وساطة رباعية دولية تضم بالإضافة للاتحاد الأفريقي كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، تعارض إثيوبيا توسيع الوساطة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي، إن السودان يسعى خلال اجتماعات كينشاسا إلى تغيير في منهجية ومسار التفاوض لكسر الجمود المستمر منذ شهور طويلة، مشيرا إلى أن السودان يريد إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في صياغة المقررات النهائية.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انخرطا عمليا في المحادثات حول سد النهضة، حيث أجرى المبعوثان الأميركي والأوروبي مؤخرا مباحثات مطولة في الخرطوم.

المناورات السودانية المصرية

في غضون ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، إن المناورات العسكرية بين السودان ومصر، والتي تختتم غدا الأحد بمدينة مَرَوي شمالي السودان، تجسد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها.

وأشار أبو هاجة إلى أن المناورات تكشف الاستعداد والجهوزية الدائمة للدفاع عن المصالح الإستراتيجية والحيوية للبلدين، وضرورة التضامن فى مواجهة التحديات والأزمات.

وأضاف أن صون الأمن القومي للدولتين وأمن المنطقة يستوجب وجود الدولتين فى خندق واحد لمواجهة التحديات والتهديدات.