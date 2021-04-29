ستتخذ الإجراءات المناسبة لحمايتها.. واشنطن تتحدث عن استفزاز إيراني لسفنها بالخليج

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن زوارق إيرانية اقتربت من سفن البحرية الأميركية بمنطقة الخليج في الآونة الأخيرة بشكل غير آمن واستفزازي، في حين دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف دول الجوار إلى العمل معا لإخراج القوات الأميركية من المنطقة.

وأضاف الجنرال ميلي، في كلمة أمام منتدى ماكين، أن الإيرانيين يمتلكون مجموعة متنوعة من السفن والزوارق للقيام بدوريات، ولديهم قوارب سريعة، كما أن لدينا في تلك المنطقة مجموعة متنوعة من السفن البحرية إلى جانب سفن حلفائنا فضلا عن عبور مجموعة كبيرة من السفن التجارية تلك المنطقة.

وأضاف أن هناك بعض الأنشطة من الزوارق الإيرانية في الأيام الأخيرة، واقتربت من السفن الأميركية، معتبرا ذلك السلوك غير آمن واستفزازي و"نتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أنفسنا".

من جهة أخرى، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الوجود الأجنبي في المنطقة يُعتبر أحد أسباب زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف قاليباف أن الوجود العسكري الأميركي في المياه الخليجية هدفه ضمان أمن إسرائيل عبر التأثير على الطاقة والاقتصاد.

ودعا دول جوار إيران إلى العمل معا لإخراج القوات الأميركية من المنطقة من خلال الاعتماد على الذات، وتوحيد الصفوف وتعزيز القوة الردعية والدفاعية.