طهران: نراقب تحركات "الأعداء" في المياه الخليجية بدقة

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري إنهم يراقبون بدقة وعن كثب كافة تحركات من سماهم "الأعداء" في المنطقة والمياه الخليجية.

وأشار تنكسيري إلى أن كافة السفن -بما فيها العسكرية الأميركية- مضطرة لإبلاغهم بهويتها ومسار تحركها قبل دخولها مضيق هرمز.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال إن زوارق إيرانية اقتربت من سفن البحرية الأميركية بمنطقة الخليج في الآونة الأخيرة بشكل غير آمن واستفزازي.

وأضاف الجنرال ميلي أن الإيرانيين يمتلكون مجموعة متنوعة من السفن والزوارق للقيام بدوريات، ولديهم قوارب سريعة، كما أن لدينا في تلك المنطقة مجموعة متنوعة من السفن البحرية إلى جانب سفن حلفائنا، فضلا عن عبور مجموعة كبيرة من السفن التجارية تلك المنطقة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأنشطة من الزوارق الإيرانية في الأيام الأخيرة، واقتربت من السفن الأميركية، معتبرا أن ذلك السلوك غير آمن واستفزازي، و"نتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أنفسنا".

من جهتها، قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز إن إيران تشكل التحدي الرئيسي لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط.

وأضافت هينز في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي أن إيران تسعى لإظهار القوة مع جيرانها، مشيرة إلى أن العراق سيكون ساحة معركة لنفوذ طهران.