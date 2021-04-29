موسكو: خطوات واشنطن العدائية تعيق اتخاذ قرار بشأن قمة بين بوتين وبايدن

قال الكرملين إن اتخاذ قرار بشأن عقد قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي بوتين تعيقه ما سماها "الخطوات العدائية" من قبل واشنطن.

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصريحات الرئيس الأميركي بشأن استعداد الولايات المتحدة لقيادة العالم بأسره بأنها عبارات من العقد الماضي وعالم أحادي القطب.

وقال بيسكوف إنه ما من شك أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة العظمى التي تستحوذ على ربع الاقتصاد العالمي، وهي قادرة على اتخاذ خطوات فعالة لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

لكنه أشار إلى أن العالم يضم تحالفات مختلفة لديها القدرة على مجاراة الاقتصاد الأميركي، وحتى التفوق عليه، حسب تعبيره.

وقال بيسكوف إن احتمال المواجهة بين واشنطن وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى في ازدياد، مشيرا إلى أن النهج المتبع من قبل واشنطن وحلفائها لاحتواء روسيا تحول إلى مظاهر مواجهة.

وشدد على أن الرئيس الروسي هو من سيحدد الخطوط الحمر حين يمس الأمر مصالح روسيا وأمنها، حسب تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي أوضح أمس الأربعاء أنه لا يسعى إلى تصعيد التوترات مع نظيره الروسي بعد أن فرض عقوبات على موسكو بسبب مجموعة من المخاوف.

وقال بايدن في خطاب سنوي أمام الكونغرس "أوضحت لبوتين أننا لا نسعى إلى التصعيد، لكن أفعالهم لها عواقب".