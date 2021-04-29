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سياسة|مصر

الأعلى منذ ظهور كورونا بمصر.. 14 وفاة في يوم واحد بسوهاج تثير ذعر الأهالي

أهالٍ ينتظرون أمام أحد المستشفيات المخصصة لعلاج كورونا في مصر (مواقع التواصل)
أهالٍ ينتظرون أمام أحد المستشفيات المخصصة لعلاج كورونا في مصر (مواقع التواصل)
29/4/2021

"سوهاج تحتضر"، "سوهاج تستغيث" وسمان انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب وسوم أخرى خلال الأيام الماضية تشير إلى المدى الذي وصلت إليه إصابات ووفيات فيروس كورونا في المحافظة الجنوبية التي تصنف -بحسب تقارير حكومية- واحدة من المحافظات الأشد فقرا في مصر.

وتصاعد القلق بين أهالي سوهاج بعد وفاة 14 مصابا بفيروس كورونا بمستشفى سوهاج العام في يوم واحد، في وقت سجلت محافظات مصر كلها -وعددها 27 محافظة- 51 وفاة الأربعاء، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة، والتي طالما تعرضت للتشكيك من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السلطات الصحية إنها فتحت تحقيقا عاجلا لبيان أسباب وفاة المصابين الـ14 الذين كان من بينهم أطفال وشباب، فيما نقل الإعلام المحلي عن مصادر صحية أن أغلبية الحالات تتعلق بأشخاص كانوا في عزل منزلي، وعندما تتفاقم حالتهم يأتي بهم ذووهم إلى المستشفى، لكن الوقت يكون قد تأخر وتكون حالة الرئتين قد تدهورت بشكل كبير.

 

وأشارت المصادر إلى أنه مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد في المقابل الوفيات، في إشارة إلى أن أغلبية مرضى كورونا الذين يوضعون على أجهزة تنفس صناعي يفارقون الحياة بسبب تأخر حالتهم الصحية.

وأكد مدير مستشفى سوهاج العام إيهاب هيكل أن زيادة معدل الوفيات في الوقت الحالي سببها أن المصاب بالفيروس يصل إلى المستشفى في حالة متأخرة وتكون نسبة الأكسجين بالجسم قد تراجعت كثيرا، مضيفا في تصريحات صحفية "بحسب بروتوكول وزارة الصحة، ليس من حقي استلام المصاب، لأن حالته متأخرة جدا، ومن الصعب علاجه".

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت تعليمات جديدة برفع درجة الاستعداد والتوعية لأهالي محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، نظرا لما تشهده من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

بدورها، لفتت وزيرة الصحة هالة زايد في تقرير قدمته للحكومة مؤخرا إلى أن معدل الإصابات تضاعف 5 مرات عن العام الماضي.

وذكرت أن من ضمن المحافظات التي ارتفع فيها معدل الإصابات سوهاج والفيوم وقنا في الصعيد.

وجرى تكليف أطباء العلاج الطبيعي بمتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد في المستشفيات، وتتمثل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في عمل جلسات العلاج الطبيعي للمرضى لدعم الجهاز التنفسي والحركي، وتقديم الدعم النفسي لهم.

بالتوازي، فقدت محافظة سوهاج على مدار الـ15 يوما الماضية 8 من الأطباء في مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت الأيام الماضية شهدت تصاعد التوتر بين نقابة الأطباء المصريين ووزارة الصحة، حيث أعلنت النقابة أن عدد ضحايا فيروس من الأطباء ليس 115 كما تقول الوزارة، بل ما يقارب 500 طبيب توفوا بسبب الفيروس.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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