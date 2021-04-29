الأعلى منذ ظهور كورونا بمصر.. 14 وفاة في يوم واحد بسوهاج تثير ذعر الأهالي

"سوهاج تحتضر"، "سوهاج تستغيث" وسمان انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب وسوم أخرى خلال الأيام الماضية تشير إلى المدى الذي وصلت إليه إصابات ووفيات فيروس كورونا في المحافظة الجنوبية التي تصنف -بحسب تقارير حكومية- واحدة من المحافظات الأشد فقرا في مصر.

وتصاعد القلق بين أهالي سوهاج بعد وفاة 14 مصابا بفيروس كورونا بمستشفى سوهاج العام في يوم واحد، في وقت سجلت محافظات مصر كلها -وعددها 27 محافظة- 51 وفاة الأربعاء، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة، والتي طالما تعرضت للتشكيك من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السلطات الصحية إنها فتحت تحقيقا عاجلا لبيان أسباب وفاة المصابين الـ14 الذين كان من بينهم أطفال وشباب، فيما نقل الإعلام المحلي عن مصادر صحية أن أغلبية الحالات تتعلق بأشخاص كانوا في عزل منزلي، وعندما تتفاقم حالتهم يأتي بهم ذووهم إلى المستشفى، لكن الوقت يكون قد تأخر وتكون حالة الرئتين قد تدهورت بشكل كبير.

لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل

وفاة 14 شخصا مصابين بـ #كورونا بينهم أطفال وشباب في توقيت واحد في مستشفى #سوهاج العام في #مصر #سوهاج_تحتضر — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 28, 2021

#سوهاج_تستغيث

الوضع في #سوهاج حالياً كارثي اليوم ١٤ حالة وفاة في المستشفى العام بالمحافظة دا غير الحالات الي بتتوفى في القرى والمراكز بدون الوصول للمستشفى اصلا، فيه قرى ومراكز بيموت فيها يوميا اعداد مقاربه للرقم ده للأسف وحتى الان مفيش أي رد فعل من الحكومة ووزارة الصحة pic.twitter.com/21m2bGktvJ — Ali ys (@AliIsmaeil14) April 28, 2021

وأشارت المصادر إلى أنه مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد في المقابل الوفيات، في إشارة إلى أن أغلبية مرضى كورونا الذين يوضعون على أجهزة تنفس صناعي يفارقون الحياة بسبب تأخر حالتهم الصحية.

وأكد مدير مستشفى سوهاج العام إيهاب هيكل أن زيادة معدل الوفيات في الوقت الحالي سببها أن المصاب بالفيروس يصل إلى المستشفى في حالة متأخرة وتكون نسبة الأكسجين بالجسم قد تراجعت كثيرا، مضيفا في تصريحات صحفية "بحسب بروتوكول وزارة الصحة، ليس من حقي استلام المصاب، لأن حالته متأخرة جدا، ومن الصعب علاجه".

#سوهاج_تحتضر

حرفيا الأعداد عندنا في تزايد رهيب والوضع خارج السيطرة في ظل تعتيم إعلامي وغياب للشفافية في كل قرية ونجع جنازات بالعشرات يوميا #سوهاج_تشكو_إلى_الله — محمد صلاح ولاية🕯📖 (@mohamed_welaia) April 29, 2021

بينما سجل مستشفى حميات البلينا دخول 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس وحالة وفاة، و16 حالة عزل منزلي، وسجل مستشفى حميات سوهاج المخصصة للعزل والكشف عن حالات فيروس دخول 12 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة جديدة، و19 حالة عزل منزلي، — Mena Nadhy(مينا ندهي) (@nadhy_mena) April 29, 2021

تخيل دول في المستشفى العام بس عندنا من اصل 17 مستشفى عزل في #سوهاج غير العزل المنزلي

ربنا يلطف بينا في سوهاج — وائل رشاد فياض (@WaelFiad) April 28, 2021

اعملوا حظر تجول في سوهاج واقفلوا المحافظة الي ما بعد اجازة العيد حتي يستقر الوضع#سوهاج — صقر قريش 🇪🇬 (الا رسول الله)🇹🇷 (@Sagr_Quraish) April 28, 2021

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت تعليمات جديدة برفع درجة الاستعداد والتوعية لأهالي محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، نظرا لما تشهده من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

بدورها، لفتت وزيرة الصحة هالة زايد في تقرير قدمته للحكومة مؤخرا إلى أن معدل الإصابات تضاعف 5 مرات عن العام الماضي.

وذكرت أن من ضمن المحافظات التي ارتفع فيها معدل الإصابات سوهاج والفيوم وقنا في الصعيد.

وجرى تكليف أطباء العلاج الطبيعي بمتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد في المستشفيات، وتتمثل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في عمل جلسات العلاج الطبيعي للمرضى لدعم الجهاز التنفسي والحركي، وتقديم الدعم النفسي لهم.

بالتوازي، فقدت محافظة سوهاج على مدار الـ15 يوما الماضية 8 من الأطباء في مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت الأيام الماضية شهدت تصاعد التوتر بين نقابة الأطباء المصريين ووزارة الصحة، حيث أعلنت النقابة أن عدد ضحايا فيروس من الأطباء ليس 115 كما تقول الوزارة، بل ما يقارب 500 طبيب توفوا بسبب الفيروس.

#سوهاج

قطار ضحايا الأطباء لا يتوقف..

وفاة الدكتور «أحمد بغدادي» مدير وحدة أمراض القلب بمستشفى #سوهاج الجامعي، إثر إصابته بفيروس #كورونا pic.twitter.com/UXS413OyjJ — ayman Mohamed (@QSI7JIn4pwyocxG) April 29, 2021