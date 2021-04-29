ذكّر بموت جورج فلويد .. وفاة شاب ثبته رجال الشرطة الأميركية على الأرض 5 دقائق

نشرت الشرطة في مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا أخيرا تسجيل فيديو ظهر فيه شرطيون يثبتون شابا على الأرض أكثر من 5 دقائق، في عملية توقيف انتهت بوفاة الموقوف.

والشاب هو ماريو غونزاليس البالغ من العمر 26 عاما، وتعود الحادثة إلى 19 من أبريل/نيسان الجاري في ألاميدا قرب سان فرانسيسكو، ونشر تسجيل الفيديو مساء الثلاثاء الماضي.

وتذكّر هذه الحادثة بموت جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقا بعد ما ركع الشرطي ديريك تشوفين على رقبته أكثر من 9 دقائق، في حين كان مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس.

وقالت شرطة ألاميدا في البداية إن غونزاليس توفي بسبب "حالة صحية طارئة"، ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث.

ضغط وصراخ فوفاة

لكن عائلة الشاب -وهو من سكان أوكلاند- رفضت هذا التفسير بوجه قاطع بعد مشاهدة الفيديو الذي يظهر عملية التوقيف.

ونقلت محطة "كي تي في يو" (KTVU) التلفزيونية المحلية عن جيراردو غونزاليس شقيق الضحية قوله "ما رأيته مختلف عما قيل لي".

وأضاف أن "حالة الطوارئ الصحية حدثت (عند) ضغطهم على ظهره وهو ملقى على الأرض".

ويظهر الفيديو عناصر يحاولون تقييد يدي ماريو غونزاليس في حديقة عامة بعد رفض الشاب البدين -الذي يبدو عليه الاضطراب- تسليمهم أوراقه الثبوتية.

وبهدف إخضاعه، يطرحه عناصر الشرطة أرضا، ويضغط أحدهم بركبته على كتفه ويضغط آخر بمرفقه على ظهره في حين يردد الشاب متأوّها "لم أفعل شيئا" قبل أن يفقد وعيه، وحاول الشرطيون بعد ذلك إسعافه لكن دون جدوى.

قانون إصلاح الشرطة

وتزامن الكشف عن الحادثة مع دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع قانون رئيسي من أجل إصلاح الشرطة يحمل اسم "جورج فلويد".

وناشد الرئيس الديمقراطي الكونغرس التصويت نهائيا على هذا النص الذي تم تبنيه في مجلس النواب.

وقال بايدن "أعرف أن للجمهوريين أفكارهم الخاصة. علينا أن نعمل معًا للتوصل إلى إجماع، فلننته من ذلك الشهر المقبل، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة جورج فلويد"، في 25 مايو/أيار 2020 اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.