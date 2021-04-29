البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن في خطاب الـ100 يوم.. ورثت أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير ولا نسعى للتصعيد مع الصين وروسيا

بايدن خلال كلمته في الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم منذ توليه الرئاسة (الفرنسية)
بايدن خلال كلمته في الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم منذ توليه الرئاسة (الفرنسية)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202107:08 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه تولى السلطة في ظل أسوأ جائحة منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، وذلك في خطاب له بالكونغرس تزامنا مع مرور 100 يوم على توليه الرئاسة.

وأوضح بايدن إن أكثر من 220 مليون أميركي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ100 يوم من رئاسته، مشيرا إلى أن ما أنجز خلال هذه الأيام يعد أحد أكبر الإنجازات اللوجستية في تاريخ البلاد.

وكشف أن إدارته في طريقها لخفض نسبة فقر الأطفال في الولايات المتحدة بمقدار النصف هذا العام، منوها إلى أن إدارته ستولد ملايين الوظائف ذات الدخل الجيد للأميركيين.

واستغل بايدن جائحة فيروس كورونا لطرح أولوياته في وقت يشهد استقطابا سياسيا، فأبلغ الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس؛ النواب والشيوخ وملايين الأميركيين الذين يتابعونه على شاشات التلفزيون بأن "أميركا مستعدة للإقلاع".

وقال "الآن وبعد 100 يوم فقط، يمكنني أن أقول أميركا تتحرك مجددا، محولة الخطر إلى إمكانية والأزمة إلى فرصة والانتكاسة إلى قوة".

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستتصدى لخطر برنامجي كوريا الشمالية وإيران النوويين، كونُهما يهددان العالم بأسره، كما أكد أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان، وأن الولايات المتحدة "لا تريد نزاعا" مع الصين، مشددا على أن بلاده تنافس الصين ودولا أخرى للفوز في القرن الـ21.

وفيما يتعلق بالوضع مع روسيا، قال بايدن إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد، ولكن على روسيا أن تتحمل تبعات تدخلاتها في الهجمات السيبرانية والانتخابات الأميركية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

جنود إسرائيليون: أصبنا بالسرطان بسبب القبة الحديدية

جنود إسرائيليون في صحراء النقب بعد سقوط صاروخ أطلق من سوريا الأسبوع الماضي (رويترز)

لماذا لا ينوي الكاظمي الترشح للانتخابات؟ 3 تفسيرات توضح حقيقة هذا القرار

عدم المشاركة لم يقتصر على الكاظمي بل امتد إلى أعضاء فريقه والمقربين منه (رويترز)

الإمارات ترسل مساعدات غذائية لمصر ومصريون يشعرون بالأسى

مصريون شعروا بالحزن لوضع مصر ضمن قائمة دول تقدم لها الإمارات مساعدات غذائية (مواقع التواصل)

تعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.. سفير إسرائيل بواشنطن يرجح توصل أميركا وإيران لاتفاق خلال أسابيع

جلعاد قال إن الإدارة الأميركية ستستمر في مراعاة حرية إسرائيل في العمل ضد التهديد الإيراني (الأوروبية)
الأكثر قراءة

مخاوف من أزمة لقاح.. تسونامي كورونا في الهند يهدد العالم

أزيد من 100 شاب مغربي يهاجرون سباحة بشكل جماعي نحو سبتة.. ما قصتهم؟

الهجرة الجماعية أسلوب جديد ظهر في المغرب بعد التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (مواقع التواصل)

ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟

ضربت الرواية الأولى.. تفاصيل صادمة عن وفاة الملاكم الأردني الشاب راشد صويصات

صحف بولندية: الملاكم راشد صويصات كان مصابا بورم دموي (مواقع التواصل)