الإمارات ترسل مساعدات غذائية لمصر ومصريون يشعرون بالأسى

أرسلت الإمارات أمس الأربعاء إلى مصر طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية ضمن المبادرات الإنسانية للإمارات خلال شهر رمضان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وقال سفير الإمارات لدى مصر حمد الشامسي تعليقا على المساعدات "ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أن "هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل".

خبر إرسال المساعدات الإماراتية لمصر وجد تجاهلا واضحا من الإعلام المصري التابع للسلطة أو المقرب منها، لكنه أثار موجة من الغضب والأسى لدى عدد كبير من المصريين الذين عبروا عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجمعت التعليقات بين الأسى على الحال المتردي الذي وصلت له مصر في ظل حكومتها الحالية والذي دعا الدول لإرسال مساعدات لها بعد أن كانت ترسل مساعدات للجميع، وبين الغضب من الإعلان الإماراتي الذي وضع اسم مصر في قائمة المساعدات بجانب دول، مثل مدغشقر وجزر القمر وموريتانيا.

ورأى عدد من المتابعين أن الإمارات تعمدت إهانة مصر بهذا الإعلان، منددة بتصريحات السفير الإماراتي بأن المساعدات "تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر".

اعلنت الامارات عن ٤٥ طن مساعدات غذائية لمصر

أي بواقع نصف جرام لكل مواطن مصري في المتوسط (بعد استبعاد ١٥٪ من المصريين) فعلى كل مصري أن يتسلم نصيبه ويتذكر أن رواتب رئاسات الحكومة الاماراتية الشهرية كلها كانت من ميزانية مصر

حتى وهي مهزومة في ١٩٦٧… صلوا على الحبيب #أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) April 28, 2021

الإمارات ترسل طائرة مساعدات غذائية لمصر!!!

عيب…. عيب… عيب…

فين الممثلين اللي أخدوا مئات الملايين في المسلسلات؟ فين مليارات العاصمة الإدارية والكمبوندات؟ فين المليارديرات نجيب ساويرس وناصف ساويرس وهشام طلعت وأحمد أبوهشيمة وغيرهم؟ pic.twitter.com/O35DmAfw7v — Mourad Alyد. مراد علي (@mouradaly) April 28, 2021

مع تقديري لأي دوافع إنسانية وأخوية بس بعتبر الخير ده مهين لي (وده لو من اي بلد سواء الامارات او اي حد تاني) https://t.co/ozmkJl2N8Q — Hassan Heikal (@heikalh) April 28, 2021

شعرت باستفزاز شديد لما شفته خاصة ان الكمية المرسلة (٤٦ طن) تافهة جدا. مصر لديها فائض صدرت منه سلع زراعية بين يناير إلى اكتوبر ٢٠٢٠ بحجم ٤.٤ مليون طن! . قافلة خيرية واحدة من مؤسسة مصر الخير وزعت بشكل روتيني ١٢٥٠ طن . لسنا بمجاعة تبرر الارسال العاجل لطائرة مع تصريحات تنميطية سخيفة! — mohamed abo-elgheit (@MohAboelgheit) April 28, 2021

وصل بينا الحال في#مصر في عهد #السيسي المنقذ إننا بنستلم مساعدات غذائية من #الإمارات

بلدنا اللي طول تاريخها كانت اكبر دولة بتطعم العالم من خيراتها وكانت حضارة نشأت على الزراعة بتاخد دلوقتي في عهد العسكر معونة غذائية من شوية قبائل سكنوا الصحراء وبيشتروا كل حاجة بفلوسهم#عبث pic.twitter.com/Kn4HeAlqJN — Hisham Mahmoud (@Hisham_mahmoud8) April 29, 2021

الامارات بعتت مساعدات لمصر واحنا بعمل قصور بالمليارات وعاملين موكب مومياوات ب 17 مليار وصارفين على انتاج مسلسل 3 ماليار بس سيبك انت احنا فعلا محتاجين رئيس بخلفية عسكرية عشان يطلع يقولنا ان هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه — الـمـعلم بـيومـى (@igi_5555) April 29, 2021

#الإخوان إتفقوا مع #الإمارات يبعتوا ل #مصر #مساعدات_غذائية عشان يشوهوا إنجازات إله العجوة وطرح النخل بتاعنا

بس على مين يا #إخوان مش كفاية عمالين ترشوا الميه قدام محالاتكوا لحد ما خليتوا نصيب الفرد 560م3

امال بعد التشغيل الثاني والثالث ل #سد_النهضة هنشحت ايه ولا ايه من مين ولا مين pic.twitter.com/TVmTOeSTbN — GaberSalah12 (@Geka12Gaber) April 29, 2021

بمناسبة الامارات وال45 طن مساعدات

فلازم نعرف ان الامارات من الدول اللى عاملة استثمار زراعى فى مصر. دى جريمة فى حق بلد شعبها فوق ال100 مليون وعندها مشكلة مياه اعمل اكتفاء لشعبك الاول وبعدين ابقى أجر ارضك ومياهيك لغيرك عشان ياخد خيرها ويردهولك مساعدات — درش (@mostafaragheb55) April 29, 2021

.بلد الممثلين فيها يعملوا مسلسلات بيتقاضي كل منهم من 20ّمليون ل 60 مليون جنيه ده غير التكلفة الرهيبة للاعلانات والبلد دي السلطة فيها تقبل مساعدات عبارة عن اغذية من الدولة الزفت اللي اسمها الامارات او اي دولة كانت فاضل ايه للمسح بكرامة مصر والمصريين البلاط اكتر من كده .؟ — ahmed hassan (@ahmed_100001_2) April 29, 2021

روح الله يفضحك زي ما انت فاضحنا في الدنيا كلها ، الأمارات اللي كلها صحرا هتساعد مصر ، امال تصدير ايه واقتصاد ومشاريع وهباب وزفت الطين ايه ، احنا كشعب مش محتاجين مساعدات كفايه علينا انت نافخنا ضرايب وغلاء اسعار وساكتين ، تقوم تضيع كرامتنا بالشكل ده @AlsisiOfficial pic.twitter.com/T9HRgEPHo1 — Wael Elmola (@WElmola) April 29, 2021

هو احنا خلاص بدأنا نشحت؟

طائرة مساعدات غذائية اماراتية لمصر؟https://t.co/1q7zQfEhFA — تمر (@t25619m11292) April 28, 2021

وتأتي هذه المساعدات بعد أقل من أسبوع على زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإجراء مباحثات قصيرة قالت تقارير إنها شملت أزمة سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.

كما اشتملت المباحثات على عدد من الملفات الأخرى، منها الشأن الليبي، وتطور العلاقات المصرية التركية، والاستثمارات الإماراتية في مصر.