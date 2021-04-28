أكسيوس: أميركا وإسرائيل تتفقان على تحييد خلافاتهما بشأن النووي الإيراني

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى جانبا مما توافق عليه الوفد الإسرائيلي خلال محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وأفاد الموقع بأن الجانبين اتفقا على تحييد خلافاتهما بشأن الاتفاق النووي عن بقية الملفات، ومنها التعاون في قضايا أخرى تتعلق بإيران.

وأكد أن الفريق الإسرائيلي أبلغ سوليفان أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستقلل من فرص التوصل إلى اتفاق أطول وأقوى.

وأشار إلى أن الفريق الإسرائيلي كان قلقا بشأن كيفية سير الاجتماع مع المسؤولين الأميركيين، لكنه راض للغاية عن الطريقة التي سارت بها الأمور.

وكان البيت الأبيض أعلن أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات اتفقا في لقائهما على تشكيل فريق عمل مشترك لتركيز الاهتمام على التهديد المتنامي الذي تمثله إيران بتزويدها حلفاءها بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة التوجيه.

وأكد سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن "يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكان الوفد الأمني الإسرائيلي بقيادة بن شبات ورئيس جهاز المخابرات الخارجي (الموساد) يوسي كوهين، قد بدأ زيارة لواشنطن أول أمس الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوفد للتعبير بشدة عن معارضته عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.