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قوات الحكومة تحفر خنادق حول مأرب والحوثيون يعلنون قصف قاعدة جوية داخل السعودية

جماعة الحوثي قصفت عددا من المواقع داخل الأراضي السعودية (الجزيرة)
جماعة الحوثي قصفت عددا من المواقع داخل الأراضي السعودية (الجزيرة)
28/4/2021

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأربعاء أنها قصفت قاعدة جوية جنوب غربي المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، في حين تواصلت المعارك الشرسة بمأرب وحفرت الحكومة خنادق حول المدينة لعرقلة الهجوم الحوثي.

وفي بيان مقتضب، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بجنوب السعودية.

وأضاف أن "الهجوم تم بطائرة مسيرة من نوع (قاصف 2k) وكانت الإصابة دقيقة".

في المقابل ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه المملكة ودمرتها.

في السياق ذاته، أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجومًا واسعا للحوثيين غرب مدينة مأرب وعززت مواقعها للدفاع عن آخر معقل لها في الشمال.

وبحسب أحد القادة العسكريين المشاركين في الدفاع عن مأرب، فإن القوات الحكومية "نجحت في صد هجوم واسع" على الطلعة الحمراء، على بعد 18 كيلومترا من غرب المدينة الشمالية.

وأضاف المصدر أن فقدانها "سيمكن (الحوثيين) من التقدم نحو تلال ومواقع قريبة من مأرب وتصبح الطريق سالكة لهم نحو المدخل الغربي للمدينة".

خنادق حول المدينة

وتواصل القوات الحكومية بناء دفاعات في أطراف مدينة مأرب بحفر خنادق ووضع سواتر ترابية تحسبا لأي تقدم حوثي.

لكن الحوثيين حققوا تقدما في 4 مواقع من جبهة "المشجح" حيث يشنون هجوما للاستيلاء على مركز المحافظة الغنية بالنفط.

وقالت المصادر إن القتال العنيف على جبهات متعددة حول المدينة الإستراتيجية خلف 67 قتيلا على الأقل في الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 27 من القوات الموالية للحكومة الشرعية.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأسبوعين المقبلين سيحسمان مصير الهجوم الذي اندلع في فبراير/شباط الماضي.

ووفق هذه المصادر فإن نحو ألفين من مقاتلي الحكومة لقوا مصرعهم حتى الآن، فضلا عن آلاف المقاتلين من الحوثيين الذين يندر أن يكشفوا عن خسائرهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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