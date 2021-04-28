وزير خارجية قطر: نؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على حسن الجوار والحوار بما في ذلك مع إيران

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول صمام أمان لحفظ الأمن بالمنطقة والعالم.

وأعلن المسؤول القطري تأييد بلاده دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسياسة خارجية ترتكز على حسن الجوار والحوار، بما في ذلك مع إيران.

والثلاثاء، أعلن ولي العهد السعودي في لقاء تلفزيوني أن إيران دولة جارة، والمملكة تطمح لأن تكون لديها علاقة جيدة معها، متمنيا من الحوثيين الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء الحرب.

التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة، بما في ذلك مع إيران. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 28, 2021

وأوضح ولي العهد السعودي أن إيران دولة جارة لبلاده، وأن ما تسعى له السعودية هو علاقة طيبة ومميزة معها بما يخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تسعى مع شركائها إلى حل ما وصفها بالإشكاليات القائمة مع طهران حول بعض المواضيع.

وأضاف "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد لإيران أن تنمو، وأن تكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية، لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".