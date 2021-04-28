عون: نرفض أن يكون لبنان مَعبرا يسيء إلى السعودية ودول الخليج

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده لن تقبل أن تكون مَعبرا لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية عموما وإلى السعودية ودول الخليج خصوصا.

وأضاف عون أن لبنان يهمه المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم مع السعودية، وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل لكشف ملابسات عملية تهريب المخدرات الأخيرة، وستشدد المراقبة على حركة التصدير لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية.

وجاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا (شرق بيروت) وفدا من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور وزير الصناعة عماد حب الله، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الجمعة الماضي -في بيان لها- منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة.

وكان سفير الرياض لدى بيروت وليد البخاري أعلن أن المملكة ضبطت خلال 6 سنوات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش قادمة من لبنان.

من جهته شدد حب الله -وفق ذات البيان- على "أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم".

وأعرب عن أمله "العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر لضبط عمليات التهريب".

وتستورد السعودية من لبنان سنويا أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل الزراعية، وفق تصريح سابق لرئيس تجمع المزارعين والفلاحين بلبنان إبراهيم ترشيشي.

ويأتي المنع السعودي في وقت يعاني فيه لبنان منذ أكثر من عام أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وانفجار كارثي بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.