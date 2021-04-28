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سياسة|هند

بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب ولاية آسام الهندية وأضرار ببعض المباني

شعر السكان بهزات قوية متكررة في أنحاء عدة من شمال شرق الهند وبوتان المجاورة، أجبرت المئات على الفرار من منازلهم.

الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي (رويترز)
الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي (رويترز)
28/4/2021

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ولاية آسام في شمال شرق الهند فجر الأربعاء، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، وألحق أضرارا ببعض المباني. وذكرت سلطات الولاية أنها تتقصى وقوع أي ضحايا نتيجة الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا، وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي التي تبعد 140 كيلومترا إلى الشمال من جواهاتي، المدينة الرئيسة في ولاية آسام.

وفي وقت سابق قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن شدة الزلزال 6.2 درجات.

وقال سارباناندا سونوال رئيس وزراء ولاية آسام إن "زلزالا قويا ضرب آسام، أصلي من أجل سلامة الجميع وأطالب الجميع بالحذر. نتلقى إفادة بالمستجدات من المقاطعات كافة".

وقال سكان في موقع الزلزال إن حوائط بعض المنازل والمباني تصدّعت.

وشعر السكان بهزّات قوية متكررة في أنحاء عدة من شمال شرق الهند وبوتان المجاورة، أجبرت المئات على الفرار من منازلهم، بحسب شهود عيان.

وقال مسؤول بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوكالة تعكف على تقييم تقارير عن حجم الدمار والخسائر بعد الزلزال.

المصدر : وكالات

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