ذكر تقرير “لجنة الإنقاذ الدولية” أن إدارة الرئيس جو بايدن في طريقها لتصبح الإدارة التي تقبل بدخول أقل عدد من اللاجئين على الإطلاق في تاريخ أميركا الحديث.
ملفات كثيرة على طاولة الرئيس الأميركي بايدن تراكمت في عهد سلفه ترامب، ووعود أكثر قطعها على نفسه في حملته الانتخابية، مع مرور 100 يوم على حكمه هناك جرد حساب للرئيس بين ما وعد به وما أنجزه.
يعود تقليد تقييم إنجازات الرئيس الأميركي في أول 100 يوم له في البيت الأبيض إلى بداية عهد الرئيس فرانكلين روزفلت في 1933 حين ورث أكبر كارثة كساد اقتصادي في تاريخ البلاد، ضربت الولايات المتحدة والعالم بين عامي 1929 و1933، وللتدليل على حكمة روزفلت وقيادته في أول 100 يوم له، أفلح في إقناع الكونغرس بإقرار 76 قانونا من بينها 15 قانونا تاريخيا، أدّت إلى إحياء الاقتصاد الأميركي وتشغيل ملايين الأميركيين في خطط تنموية غيرت من نوعية حياة الملايين من المواطنين. وتعطينا 100 يوم الأولى فكرة عن نوعية قيادة الرئيس، وما إذا كانت لديه خريطة طريق واضحة للمستقبل.
واستمر كل الرؤساء الذين خلفوا روزفلت، مثل ترومان وأيزنهاور وجونسون وريغان وأوباما، في تبني تقليد 100 يوم الأولى، محطة للحكم على إنجازات الرئيس وتوجه سياساته العامة خارجيا وداخليا، وأصبحت عرفًا لقياس أداء الرئيس وإنجازاته في أيامه الأولى بالحكم.
وفي الوقت ذاته كانت تقديرات الـ100 الأولى مغايرة للواقع في حالتي الرئيس جون كينيدي وجيمي كارتر. ففي 100 يوم الأولى من حكم كينيدي، التي بدأت في 20 يناير/كانون الثاني 1960، توقع المراقبون إخفاقا كبيرا للرئيس قليل الخبرة، إذ لم يتحرك بقوة في تلك المدة، لكن كينيدي انطلق بعد ذلك بتشريعات وإنجازات واسعة جعلت منه أحد أنجح الرؤساء في التاريخ إلى أن اغتيل عام 1963.
وعلى العكس بدأ الرئيس كارتر عام 1976 حكمه بصورة قوية جدا، لكنه سرعان ما أظهر تراجعا واسعا في مواجهة كثير من القضايا الداخلية الخارجية، وهو ما تسبب في هزيمته بعد ولاية رئاسية واحدة أمام الرئيس رونالد ريغان عام 1980.
أما الرئيس جو بايدن فهذه أبرز تعهداته وإنجازاته الداخلية في 100 يوم الأولى:
ووفق آخر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" (Pew) للأبحاث، حصد بايدن 59% من أصوات الأميركيين المؤيدين لسياساته، في حين رفض 39% منهم سياسات بايدن.
وشمل الاستطلاع ملفات قانون الإغاثة من "كوفيد-19″، وخطة البنية التحتية، وزيادة الضرائب على الشركات والأميركيين الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار في السنة.
وعلى الرغم من ازدحام أجندتها الداخلية، لم تضيّع إدارة بايدن الوقت لتؤكد أن أميركا قد عادت، عبر محاولة ترميم صورة الدبلوماسية الأميركية وإحياء التحالفات والرجوع بفعالية إلى المنظمات الدولية، بعد 4 سنوات من حكم دونالد ترامب صاحب مبدأ "أميركا أولا".
وتحرك فريق بايدن بسرعة لافتة لاستعادة دور أميركا القيادي على المستوى العالمي، وبدأت ملامح سياسة بايدن الخارجية تظهر بطريقة تميزه، ليس فقط عن سلفه دونالد ترامب بل عن باراك أوباما أيضا، وفق مجلة "إيكونوميست" (Economist).
ومن أهم القضايا التي واجهها بايدن في 100 يوم الأولى:
ووفق مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) يقول بايدن "أميركا عادت"، لكن في الشرق الأوسط، لم يتضح بعد ما ستعنيه العودة.