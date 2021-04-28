البث الحي
سياسة

الجزائر.. أكثر من 23 ألف مرشح يتنافسون على 407 مقاعد نيابية

ستشهد هذه الانتخابات قواعد انتخابية جديدة بعد تعديل قانون الانتخاب، حيث يُمنع كل من سبق أن تولى عهدتين برلمانيتين من الترشح.

28/4/2021

أحصت سلطة الانتخابات الجزائرية أكثر من 23 ألف مرشح للانتخابات النيابية المقررة يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، موزعين مناصفة بين الأحزاب وقوائم المستقلين.

جاء ذلك على لسان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المواعيد القانونية للترشح منتصف الليلة الماضية.

وبحسب شرفي، فإن مجموع قوائم الترشح بلغ 2292 قائمة، منها 1179 قائمة حزبية و1113 قائمة للمستقلين، في حين بلغ العدد الإجمالي للمرشحين المتنافسين 23 ألفا و54 مرشحا، ويتنافس هؤلاء المرشحون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر في مطلع مارس/آذار الماضي مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وستشهد هذه الانتخابات قواعد انتخابية جديدة بعد تعديل قانون الانتخاب، حيث يُمنع كل من سبق أن تولى عهدتين برلمانيتين من الترشح.

كما تم إقرار نمط انتخابي يعتمد على القائمة المفتوحة التي تسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.

وأعلن أكثر من 50 حزبا المشاركة في الانتخابات النيابية باستثناء أحزاب جبهة القوى الاشتراكية، والعمال (يسار)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، التي قاطعت الانتخابات بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

طهران تدعو للتفاوض والمبعوث الأميركي يتوجه للمنطقة.. معارك عنيفة باليمن والتحالف يكثف قصف الحوثيين

(الجزيرة)

في سابقة تاريخية.. امرأتان قويتان تحيطان بالرئيس الأميركي

بايدن بدأ خطابه بقوله: السيدة رئيسة مجلس النواب (يمين)، والسيدة نائبة الرئيس (رويترز)

حليف مهم ولكن.. بلينكن يرسم خطوط العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا

حديث بلينكن جاء في مؤتمر صحفي افتراضي بمركز الصحافة الأجنبية (رويترز)

بايدن في خطاب الـ100 يوم.. ورثت أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير ولا نسعى للتصعيد مع الصين وروسيا

بايدن خلال كلمته في الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم منذ توليه الرئاسة (الفرنسية)
الأكثر قراءة

صنف خائنا في باكستان وبطلا في أميركا.. تعرف على مصير الطبيب الذي ساعد "سي آي إيه" في قتل بن لادن

شاكيل أفريدي محبوس انفراديا في سجن بإقليم البنجاب وسط باكستان (الأوروبية)

الصوم شاق لكن كسره ممنوع.. كيف دخل رمضان بيت أميركي مسيحي؟

منذ اللحظة التي اختارت فيها "أوليفيا" خوض التجربة دعمتها أسرتها بشكل واضح (الجزيرة)

مع أنها أكبر منتج له.. هذه الأسباب تدفع أميركا إلى شراء النفط من روسيا

الواردات الأميركية من النفط الروسي بلغت أعلى مستوى لها في 10 سنوات (رويترز)

"أولى علامات الحياة".. عالم فلك يثير جدلا بصورة لشعار ماكدونالدز على سطح المريخ

مغردون أبدوا إعجابهم بالصورة، وقال بعضهم إنه يريد طلب وجبات سريعة من المريخ (مواقع التواصل)