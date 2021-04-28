إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، قال إنها عبرت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن قواته رصدت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد وقت قصير من اختراقها الأجواء الإسرائيلية حسب قوله، مضيفا أن الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة القوات منذ بداية الحدث.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته حددت في وقت سابق اليوم موقع طائرة مسيرة أخرى لحزب الله كانت قد أسقطتها على الحدود مع لبنان قبل أسابيع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حزب الله اللبناني حول ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

واعترفت إسرائيل بالعديد من الحوادث التي فقدت فيها طائرات مسيرة في السنوات الأخيرة خلال مهام على الحدود اللبنانية، حيث يقول حزب الله اللبناني إنه أسقطها.

وتزايدت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ يوليو/تموز الماضي بعد مقتل أحد عناصر حزب الله في قصف جوي للطيران الإسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي بالعاصمة السورية.