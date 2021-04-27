نيجيريا.. مقتل عشرات الجنود في كمين نفذه مسلحون

قبل أكثر من شهر، قُتل حوالي 30 جنديا في 4 هجمات شنها مسلحون إسلاميون شمال شرق نيجيريا.

أفادت مصادر في نيجيريا بأن مسلحين اجتاحوا قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد، وقتلوا أكثر من 30 جنديا قبل أن تستهدفهم ضربات جوية.

وقالت المصادر إنّ مسلحين نصبوا الأحد كمينا لقافلة عسكرية بها أسلحة، كما اجتاحوا قاعدة في ولاية برنو شمال شرقي البلاد.

وأضافت أن المسلحين هاجموا القافلة بقذائف صاروخية، عند بلدة ماينوك، قبل اقتحام القاعدة، ووصفت المصادر الهجوم بأنه الأكثر دموية هذا العام ضد الجيش النيجيري.

وقال متحدث عسكري إن القوات الحكومية قتلت عشرات المسلحين، وتسيطر الآن على المنطقة تماما.

وقبل أكثر من شهر بقليل، قُتل حوالي 30 جنديا في 4 هجمات شنها مسلحون إسلاميون في شمال شرق البلاد.

ويخوض الجيش الحكومي حربا منذ عقد في المنطقة أسفرت عن مقتل 36 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص من منازلهم، حسب المصدر ذاته.