مصر.. وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد "المقاومة الشعبية" ضد إسرائيل

قاد سلامة الذي عمل واعظا في الأزهر الشريف مهمة تنظيم الكفاح الشعبي المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الاستنزاف (يوليو 1967 – أغسطس 1970)

غيب الموت مساء أمس الاثنين، الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس إبان الاحتلال الإسرائيلي، عن عمر ناهز 96 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا في 13 أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بأن الشيخ سلامة توفي بمستشفى في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية، وأضافت أنه من المقرر أن تشيع الجنازة الثلاثاء من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس.

وكان الشيخ يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وجرى نقله إلى مستشفى إمبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصي وأخيرا استقر بمستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بناء على طلبه.

من هو حافظ سلامة؟

ولد سلامة بالسويس في 6 ديسمبر/كانون الأول 1925، وكان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز لا ينسى في تاريخ مصر، حسب الأهرام.

وأوضحت الصحيفة أن سلامة أسهم في دعم المقاومة والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين.

ومن أبرز أدوار سلامة -حسب ما نقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة- دوره في قيادة المقاومة الشعبية في مصر خاصة في عدم استسلام مدينة السويس في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وصمود المدينة أمام الحصار.

وحسب تقارير صحيفة محلية، قاد سلامة الذي عمل واعظا في الأزهر الشريف مهمة تنظيم الكفاح الشعبي المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب الاستنزاف (يوليو/تموز 1967 – أغسطس/آب 1970).

وتحتفل مصر سنويا بذكرى الانتصار على إسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، والتي خاضتها لتحرير أرضها المحتلة.