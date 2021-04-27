القيادة الوسطى الأميركية: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام باليمن

ماكينزي: روسيا موجودة في المنطقة لأنها تريد أن تثبت فاعليتها على المسرح الدولي

أعلن قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بشأن اليمن.

وأكد ماكينزي أن "الرياض تتصرف بحسن نية ومهتمة بالتوصل إلى سلام، ونأمل أن يفعل الحوثيون ذلك".

وفي ملفات أخرى، عبر ماكينزي عن قلق بلاده "من استخدام إيران وكلاءها في المنطقة، ولا سيما في العراق".

كما اعتبر أن روسيا موجودة في المنطقة "لأنها تريد أن تثبت فاعليتها على المسرح الدولي".

وأضاف أنه "تربطنا علاقات مهنية مع الجيش الروسي في سوريا، ولكننا لا ننسق معه".

وبخصوص الصين، قال إن وجودها في المنطقة "مستمر، وسيتوسع مع مرور الوقت".