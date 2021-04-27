سرقة 250 غيغا من البيانات الحساسة.. شرطة واشنطن تؤكد تعرض أنظمتها الحاسوبية للاختراق

يعد هذا الاختراق الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تستهدف الحكومة الفدرالية والوكالات والشركات بالولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة

أكدت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن مساء أمس الاثنين أن أنظمتها الحاسوبية تعرضت للاختراق وسُرق منها 250 غيغابايت من البيانات الحساسة، وأنها ما تزال تحدد الأثر الكامل لهذا الاختراق.

وكشف أمن مدينة واشنطن أن الفاعلين مجموعة تحمل اسم بابوك لوكر (Babuk Locker) طالبت بفدية مالية لرفع التجميد عن البيانات.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عمليات الشرطة قد تأثرت، إلا أن أمن المدينة أكد إشراكه مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق في الحادثة.

ويعد هذا الاختراق الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تستهدف الحكومة الفدرالية والوكالات والشركات بالولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وبحسب موقع شرطة واشنطن على الإنترنت، فهو يضم أكثر من 4 آلاف عضو محلف ومدني، ويعتبر من بين أكبر 10 إدارات في البلاد.