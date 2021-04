الاتفاق النووي.. تأكيد على تسريع وتيرة المفاوضات وإيران تقول إنها على الطريق الصحيح رغم وجود صعوبات

اتفقت أطراف محادثات فيينا على تسريع وتيرة المفاوضات وتكثيفها وتشكيل مجموعة ثالثة لبحث التفاهمات التنفيذية، فيما تؤكد إيران رفضها مبدأ "خطوة مقابل خطوة" بشأن العودة للاتفاق النووي.

وقال مراسل الجزيرة إن المجموعة الثالثة ستبحث التوافقات العملية لرفع العقوبات عن إيران وعودة الولايات المتحدة للاتفاق.

بدوره، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إنهم على الطريق الصحيح، لكن ما زالت هناك تحديات وتفاصيل صعبة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لن تقبل أي مقترح حول الملف النووي يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وأضاف زاده أن "موقفنا بشأن ضرورة رفع العقوبات الأميركية لم يتغير، ونطالب برفعها كافة".

وشدد على أنه لا حاجة لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن لتعود إلى الاتفاق النووي.

وعقد ممثل الاتحاد الأوروبي إنريك مورا لقاءين منفصلين مع الوفدين الأميركي والإيراني لبحث التطبيق الكامل للاتفاق، فيما عقدت الوفود الإيرانية والروسية والصينية اجتماعا ثلاثيا قبل الاجتماع الرسمي.

FM #Schallenberg: „Great to welcome @USEnvoyIran Rob Malley in #Vienna. We fully support the intense diplomatic efforts to preserve the #JCPOA. It’s the best vehicle we have to prevent a nuclear arms race in the region. Let’s revive the spirit of 2015 and make diplomacy work!" pic.twitter.com/1L7UbcwJYK

— MFA Austria (@MFA_Austria) April 7, 2021