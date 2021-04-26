وزير الخارجية العماني السابق يرى إشارات تنبئ بـ"الربيع العربي الثاني"

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن ثورات الربيع التي اجتاحت بلدانا عربية عديدة عام 2011 قد فشل أغلبها، لكن طعم الديمقراطية الذي ذاقته شعوب المنطقة في ظلها ما زال يثير شهيتها للتغيير.
قال وزير الشؤون الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي إن هناك إشارات لما سماه "ربيعا عربيا ثانيا"؛ إذ رأى أن الظروف الراهنة تشبه الأجواء التي سبقت ثورات الربيع العربي التي اندلعت قبل 10 سنوات.
وخلال مقابلة مع التلفزيون العماني مساء الخميس الماضي، قال يوسف بن علوي "ربما ربيع واحد ما يكفي". وأشار إلى أنه يتحدث عن المنطقة العربية بشكل عام.
وتساءل: كيف كانت الأسباب التي دعت إلى الربيع الأول؟ و"هل الآن تغير الأمر أم يحتاج إلى ربيع ثان؟"
وأضاف أن هناك تشابها بين الحالتين، وهناك "إشارات"، لكن الأمر يتوقف على "كيفية إشعال الفتيل"، حسب تعبيره.
وأثارت تصريحات يوسف بن علوي تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، ورأى فيها بعض المعلقين "إنذارا" و"نصيحة".
بن علوى وزير خارجية سابق ومخضرم ورجل دولة كلامه وان كان لا يعجب البعض فهو حقيقه وناقوس وانذار من خطر ونصيحه وهذا دور رجال دولة الفعليين لا تجامل عند مصالح الاوطان العليا
— عبدالله آل خليفة (@AbalKHalifah) April 25, 2021
عفوا معاليك لكن قراءتك للمشهد العربي لا يعتد بها. pic.twitter.com/SEpvb4SObS
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 25, 2021
حالياً #ليل_مسقط
مع الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي https://t.co/o48jgw4VLQ
— Zainab (@Zainab56khalid) April 22, 2021
الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي بعيداً عن الضغوط الرسمية يؤكد أن أوضاع العالم العربي من المحيط إلى الخليج ، لا تبشر بخير ، ويرى أن الموجة الأولى لثورات الربيع العربي لم تكن كافية لتعديل الأوضاع، ويتوقع موجة ثانية.
وتصريحاته إن لم تعجب كثيرين، إلا أنه تحدث عن واقع يتأزم ويتعقد.. pic.twitter.com/f3LxxB6jl4
— د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) April 25, 2021