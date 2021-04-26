وزير الخارجية العماني السابق يرى إشارات تنبئ بـ"الربيع العربي الثاني"

قال وزير الشؤون الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي إن هناك إشارات لما سماه "ربيعا عربيا ثانيا"؛ إذ رأى أن الظروف الراهنة تشبه الأجواء التي سبقت ثورات الربيع العربي التي اندلعت قبل 10 سنوات.

وخلال مقابلة مع التلفزيون العماني مساء الخميس الماضي، قال يوسف بن علوي "ربما ربيع واحد ما يكفي". وأشار إلى أنه يتحدث عن المنطقة العربية بشكل عام.

وتساءل: كيف كانت الأسباب التي دعت إلى الربيع الأول؟ و"هل الآن تغير الأمر أم يحتاج إلى ربيع ثان؟"

وأضاف أن هناك تشابها بين الحالتين، وهناك "إشارات"، لكن الأمر يتوقف على "كيفية إشعال الفتيل"، حسب تعبيره.

وأثارت تصريحات يوسف بن علوي تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، ورأى فيها بعض المعلقين "إنذارا" و"نصيحة".

بن علوى وزير خارجية سابق ومخضرم ورجل دولة كلامه وان كان لا يعجب البعض فهو حقيقه وناقوس وانذار من خطر ونصيحه وهذا دور رجال دولة الفعليين لا تجامل عند مصالح الاوطان العليا — عبدالله آل خليفة (@AbalKHalifah) April 25, 2021

عفوا معاليك لكن قراءتك للمشهد العربي لا يعتد بها. pic.twitter.com/SEpvb4SObS — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 25, 2021