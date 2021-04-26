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سياسة|عُمان

وزير الخارجية العماني السابق يرى إشارات تنبئ بـ"الربيع العربي الثاني"

يوسف بن علوي يرى أن الظروف الراهنة تشبه فترة ما قبل الربيع العربي (رويترز-أرشيف)
يوسف بن علوي يرى أن الظروف الراهنة تشبه فترة ما قبل الربيع العربي (رويترز-أرشيف)
26/4/2021

قال وزير الشؤون الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي إن هناك إشارات لما سماه "ربيعا عربيا ثانيا"؛ إذ رأى أن الظروف الراهنة تشبه الأجواء التي سبقت ثورات الربيع العربي التي اندلعت قبل 10 سنوات.

وخلال مقابلة مع التلفزيون العماني مساء الخميس الماضي، قال يوسف بن علوي "ربما ربيع واحد ما يكفي". وأشار إلى أنه يتحدث عن المنطقة العربية بشكل عام.

وتساءل: كيف كانت الأسباب التي دعت إلى الربيع الأول؟ و"هل الآن تغير الأمر أم يحتاج إلى ربيع ثان؟"

وأضاف أن هناك تشابها بين الحالتين، وهناك "إشارات"، لكن الأمر يتوقف على "كيفية إشعال الفتيل"، حسب تعبيره.

وأثارت تصريحات يوسف بن علوي تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، ورأى فيها بعض المعلقين "إنذارا" و"نصيحة".

 

المصدر : الجزيرة

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