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سياسة|سوريا

قوات كردية تسيطر على حي في القامشلي بعد اشتباكات مع مليشيا موالية للنظام السوري

جنود سوريون يسلمون أنفسهم للمسلحين الأكراد في مدينة القامشلي عام 2016 (رويترز)
جنود سوريون يسلمون أنفسهم للمسلحين الأكراد في مدينة القامشلي عام 2016 (رويترز)
26/4/2021

أفادت وسائل إعلام كردية بأن قوى الأمن الداخلي التابعة لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية سيطرت على معظم حي "طي" في مدينة القامشلي بريف الحسكة (شمال شرقي سوريا) بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام.

وكانت المواجهات بين الطرفين اندلعت قبل نحو أسبوع، بعد استهداف مليشيا الدفاع الوطني حاجزا لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية، التي احتلت حي طي مستخدمة كافة أنواع الأسلحة.

من جانبه، قال محافظ الحسكة إن قرار إخراج هذه القوات من حي طي لا رجعة عنه.

يذكر أن قوات النظام وما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية تتقاسمان السيطرة على مركز مدينتي القامشلي والحسكة (شمال شرقي سوريا).

المصدر : الجزيرة

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