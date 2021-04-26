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شنق 1070 شخصا.. وفاة أشهر منفذ أحكام إعدام بمصر

حسين الفقي هو أشهر منفذ أحكام إعدام شنقا في مصر (الصحافة المصرية)
حسين الفقي هو أشهر منفذ أحكام إعدام شنقا في مصر (الصحافة المصرية)
26/4/2021

توفي -أمس الأحد- حسين الفقي، أشهر منفذ أحكام إعدام شنقا في مصر، والمعروف بلقب "عشماوي"، بعد 41 عاما قضاها بين أحبال المشانق.

وبحسب صحيفة "الأهرام" (المملوكة للدولة)، فإن أهالي قرية منية سمنود في محافظة الدقهلية (شمال)، شيعوا أمس جثمان حسين الفقي عن عمر ناهز 75 عاما.

وأفادت بأن عشماوي عمل مساعدا لمنفذ أحكام الإعدام بين عامي 1980 و1998، ثم بدأ رسميا عمله كعشماوي (منفذ) عام 1999.

وأضافت أن أشهر من نفذ فيهم عشماوي حكم الإعدام هو عزت حنفي (تاجر أسلحة ومخدرات أُعدم عام 2006)، كما شارك في التجهيز لمشاهد الإعدام في عدد من المسلسلات المصرية، أحدها مع الفنانة يسرا.

وأردفت أن عشماوي دخل موسوعة غينيس (الدولية للأرقام القياسية)، كأكثر من نفذ أحكام إعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بلوغه سن التقاعد عام 2011.

أرقام ولقب

وبينما لم تحدد صحيفة "الأهرام" عدد الأحكام التي نفذها، قالت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة) إنها 1070 حالة إعدام.

يشار إلى أن لقب عشماوي تم إطلاقه على المنفذين لأحكام الإعدام في مصر منذ عام 1922، حتى أصبحت صفة لتلك المهنة، بحسب حديث سابق للفقي الذي ظهر أكثر من مرة إعلاميا في السنوات الأخيرة.

وكان ابن عشماوي أحمد قد تحدث لصحيفة "الوطن" المصرية عن الأيام الأخيرة في حياة أبيه، وذكر أن يومه كان يتلخص في قراءة القرآن بكثرة، وكان كثير التحدث عن الموت، فهو شهد على موت كثيرين، والآن جاءت لحظة موته، وكان قريبا من ربه في آخر فترة كأنه يشعر باقتراب أجله، مشيرا إلى أنهم كانوا يفخرون بمهنة والده الذي يعتبر أشهر منفذ لأحكام الإعدام في مصر.

المصدر : الصحافة المصرية + وكالة الأناضول

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