بينما يطالب مصريون بإقالة وزير النقل إثر تزايد حوادث القطارات، فاجأ الوزير الجميع بإلقاء اللوم على من وصفهم بالعناصر المتطرفة داخل الوزارة وفي مرافق السكك الحديدية، وهو ما سخر منه مغردون واعتبروه محاولة للتهرب من المسؤولية.

وأمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، طالب كامل الوزير، الذي كان ضابطا كبيرا بالجيش قبل أن يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للنقل، باستبعاد العناصر التي تنتمي إلى "أنشطة متطرفة وإثارية"، إلى أماكن ووزارات غير حساسة؛ لحين صدور تعديل قانون على الخدمة المدنية يسمح باستبعادهم.

وطالب الوزير بتعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بفصل من وصفهم بـ"المتطرفين" في قطاع السكك الحديدية أو من يتعاطون المخدرات.

في بيانه أمام البرلمان.. #وزير_النقل يقول إن هناك عددًا من العمال والفنيين بالسكة الحديد مرتبطون بأنشطة متطرفة إثارية ولا يريدون للهيئة ولا لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام pic.twitter.com/JHwdveZzut — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 26, 2021

وتعقيبا على مداخلات النواب حول وجود أفراد من جماعة الإخوان في الوزارة، قال الوزير المصري "بخصوص وجود موظفين متطرفين وإخوان في الوزارة، فهي معلومات صحيحة ومعروفة، وحاولت الوزارة بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين".

وقال "هناك صبية مدفوعون يقومون بفك المسامير وإلقاء الحجارة على القضبان، وينتهي الأمر إلى انقلاب القطارات، ويصورونها بالموبايل" مضيفا أنهم "لا يريدون السلامة وهؤلاء ليسوا أطفالا أبرياء"، متسائلا عمن يحركهم، وقال هناك من ينام تحت القطار ويصور الأمر بالهواتف، على حد قوله.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهدا لمواجهة "العناصر الإثارية" من خلال توجيه العاملين بالقطاع بعدم الامتثال إلى هؤلاء العناصر، الذين يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج وعدم تطوير خطوط السكك الحديدية.

وتحدث الوزير عن أسباب أخرى لتكرار الحوادث مشيرا إلى تهالك قطاع السكك الحديدية في مصر من ناحية القطارات والمحطات ووسائل الأمان، كما تحدث عن المديونيات الكبيرة التي تراكمت على وزارة النقل.

وخلال جلسة البرلمان قال النائب والإعلامي المقرب من السلطة، مصطفى بكري، إن الوزارات لديها موظفون من جماعة الإخوان، ويجب مواجهة ذلك، مشيرا إلى أن سائق القطار محمد سليمان، كتب على صفحته، هجوما شرسا على الدولة وساند اعتصام رابعة، وهو أحد العناصر الإخوانية الموجودة حتى الآن في السكك الحديدية.

أيوه فعلا كامل الوزير بيتكلم صح هناك عناصر متطرفة رفضت تطوير السكة الحديد وقالت بدل ما نصرف 10 مليار لتطوير السكة الحديد.. نحطهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد أحسن pic.twitter.com/P9mPxCJgGJ — محمد فكري (@mf66563806) April 26, 2021

#كامل_الوزير ماهو لو انت واللي مشغلك كل ماتحصل مصيبة هتعلقوها ع شماعة الإخوان يبقي خرجوهم م السجن وخليهم يمسكوها احسن

انتوا شيلتوهم عشان قلتوا أنهم فشلة تمااام

كون انك تسمحلهم يفشلوك زي ما بتقول تبقي انت لمؤاخذة بقي

انت ازاي عارف عدوك زي ما بتقول برضو وازاي سايبه يهينك ويفشلك — إعمل عبـــيــــيــــيـــط 2 (@mohamed_sayed43) April 26, 2021

وأثارت تصريحات وزير النقل المصري غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسخريتهم مما وصفوه محاولة التهرب من المسؤولية، واستمرار استخدام شماعة جماعة الإخوان لتعليق فشل الحكومة عليها.

وتحدث مغردون عن بيانات النيابة العامة المصرية، التي كشفت عن أسباب فنية تقف وراء حوادث القطارات الأخيرة، التي شهدتها مصر، وأسفرت عن ضحايا بالعشرات بين قتيل وجريح.

يذكر أن كامل الوزير كان ضابطا برتبة فريق وتولى رئاسة الهيئة الهندسية بالجيش المصري، واختاره السيسي وزيرا للنقل خلقا للوزير هشام عرفات، الذي استقال إثر انفجار قطار في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة عام 2019، وأسفر عن مقتل 20 مصريا وإصابة نحو 35 آخرين.

كامل الوزير ده بيعتبر من وش القفص بتاعهم……متخيل بقى القفص من جوه عامل إزاي!! — تيران مصرية (@Biso_Sharm) April 26, 2021

"كامل الوزير ده هدية لمرفق النقل، ده من أحسن ضباط الجيش." – البيصي#أقوال_مأثورة — Zayed زايد (@_MoZayed_) April 26, 2021

كامل الوزير: ما يحدث قى السكه الحديد من حوادث هو نتيجة ان بعض الصغار يقومون بفك مسامير القضبان،،

ودى الخدمه الجديده من النظام التصريح بينزل بالكوميك بتاعه عشان منتعبش،، 😂😂😂😂 — jou (@dgma75) April 26, 2021

#هنغرد_في_عشق_مصر

كامل الوزير للنواب:

مسلسل الإختيار كشف عناصر إرهابية داخل السكة الحديد

بكري:

258 إخوانيا يعملون بالسكة الحديد وفقا لبيانات الداخلية

وهنا بقى السؤال

مستنيين إيه ؟؟ pic.twitter.com/B4lW94bqsc — 🇪🇬 Millad 🇪🇬 (@Millad_El_Sisi) April 26, 2021