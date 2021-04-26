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سياسة
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يمن
جماعة الحوثي تعلن تسلمها 22 من أسراها في عملية تبادل مع القوات الحكومية
26/4/2021
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آخر تحديث: 26/4/2021
05:41 PM (مكة المكرمة)
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جماعة الحوثي تعلن تسلمها 22 من أسراها في عملية تبادل مع القوات الحكومية
المصدر : الجزيرة
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