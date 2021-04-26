تهريب المخدرات في المنتجات اللبنانية.. عون ودياب يعلقان على الحظر السعودي والكويت تتخذ إجراء جديدا

علقت الحكومة والرئاسة بلبنان على قرار السعودية حظر دخول المنتجات اللبنانية من الخضراوات والفواكه على خلفية استغلالها في تهريب المخدرات إلى المملكة، فيما اتخذت الكويت إجراء جديدا إزاء هذه المنتجات.

وقد طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

وأدلى عون بهذه التصريحات في بداية اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

أما رئيس حكومة تصريف الأعمال، فقال إن السعودية ودولا أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات، وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات.

كما قالت صحيفة الرأي الكويتية، الاثنين، إن المنتجات اللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أيام قليلة من قرار سعودي بوقف الخضار والفواكه القادمة من لبنان.

وكانت السعودية أعلنت، الجمعة، تعليق دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، اعتبارا من الأحد (أمس)، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة للمملكة، وفق بيان للداخلية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، أن القرار سيبقى نافذا إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أيدت السبت، قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان "بسبب استغلالها من البعض لتهريب المخدرات".

ووفق الصحيفة، فإن تعليمات صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحرا وجوا فقط في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة.