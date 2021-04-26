البث الحي
اقتصادي|سياسة|لبنان

تهريب المخدرات في المنتجات اللبنانية.. عون ودياب يعلقان على الحظر السعودي والكويت تتخذ إجراء جديدا

الرئيس اللبناني طلب من أجهزة الأمن التعامل بصرامة مع تهريب المخدرات (رويترز)
الرئيس اللبناني طلب من أجهزة الأمن التعامل بصرامة مع تهريب المخدرات (رويترز)
26/4/2021

علقت الحكومة والرئاسة بلبنان على قرار السعودية حظر دخول المنتجات اللبنانية من الخضراوات والفواكه على خلفية استغلالها في تهريب المخدرات إلى المملكة، فيما اتخذت الكويت إجراء جديدا إزاء هذه المنتجات.

وقد طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

وأدلى عون بهذه التصريحات في بداية اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

أما رئيس حكومة تصريف الأعمال، فقال إن السعودية ودولا أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات، وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات.

 كما قالت صحيفة الرأي الكويتية، الاثنين، إن المنتجات اللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أيام قليلة من قرار سعودي بوقف الخضار والفواكه القادمة من لبنان.

وكانت السعودية أعلنت، الجمعة، تعليق دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، اعتبارا من الأحد (أمس)، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة للمملكة، وفق بيان للداخلية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، أن القرار سيبقى نافذا إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أيدت السبت، قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان "بسبب استغلالها من البعض لتهريب المخدرات".

ووفق الصحيفة، فإن تعليمات صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحرا وجوا فقط في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد قرار الحظر السعودي.. مصدرو الخضار والفواكه بلبنان: شحنة الرمان المضبوطة بالمملكة مصدرها سوريا

قالت نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضار بلبنان إن شحنة الرمان التي ضبطت بالسعودية تضم مخدرات ليست لبنانية، ولكنها عبرت من سوريا للمملكة، وكانت الرياض قررت أمس منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية.

المزيد من اقتصادي

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية يدفع أسعار النفط إلى التراجع مجددا

النفط تراجع لليوم الثالث على التوالي في تعاملات الصباح (غيتي)

خبراء ينصحون..7 إستراتيجيات لتوفير المال عند التسوق الإلكتروني

ينصح بإجراء بحث سريع على "غوغل" قبل شراء المنتج المطلوب عبر الإنترنت بحثا عن أدنى سعر (غيتي)

الذهب عند أعلى قمة في أكثر من شهر.. وهذا السبب

السعر الفوري للذهب ارتفع 1.8% إلى 1766.50 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم الخميس (وكالات)

قطر.. السماح للأجانب بالتملك الكامل لشركات مدرجة في البورصة والمؤشر يتفوق خليجيا

مؤشر بورصة قطر قفز بنحو 2.8% اليوم الخميس (غيتي)
الأكثر قراءة

تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟

المهمة المستحيلة.. جنرالات إسرائيل في واشنطن لثنيها عن التقدم بالمفاوضات مع طهران

مستشار الأمن القومي مائير بن شبات (يمين) ومدير الموساد يوسي كوهين على رأس الوفد الإسرائيلي في واشنطن (وكالات)

الإخوان والأطفال سبب حوادث القطارات.. تصريح لوزير النقل المصري أشعل مواقع التواصل

وزير النقل المصري كامل الوزير متحدثا أمام مجلس النواب (مواقع التواصل)

جمعوا بين موائد الروم والفرس والمغني زرياب يؤسس المطبخ الأندلسي المغربي.. تعرف على فنون الطهي في الحضارة الإسلامية