البث الحي
سياسة|تشاد

تشاد.. رئيس المجلس العسكري الحاكم يختار رئيس وزراء للفترة الانتقالية

أبرت سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل إدريس ديبي (الفرنسية)
أبرت سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل إدريس ديبي (الفرنسية)
26/4/2021

أفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي اختار اليوم الاثنين باهيمي باداكي ألبِرت رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وسبق أن شغل ألبرت (55 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2016 و2018 في ظل الرئيس الراحل إدريس ديبي.

ورغم أن رئيس الوزراء المعين للفترة الانتقالية شارك مرارا في انتخابات الرئاسة في مواجهة ديبي، فإنه كان ينتظر إليه باعتباره حليفا له.

وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في 11 من الشهر الجاري وفاز فيها ديبي بأكثر من 78%، قبل أن يلقى مصرعه، حل باهيمي باداكي ألبرت ثانيا بحصوله على أكثر من 10% من الأصوات.

خريطة طريق

ويأتي تعيين رئيس للوزراء بعد أسبوع من مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال وجوده على خط المواجهة بين الجيش التشادي والمعارضة المسلحة شمالي البلاد، وفقا لرواية الجيش.

كما يأتي في وقت بدأت فيه الأحزاب السياسية مشاورات للتوصل إلى اتفاق على خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر 18 شهرا تعقبها انتخابات.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بقيادة نجل الرئيس الراحل قال أمس الأحد، في بيان، إنه يرفض التفاوض مع من وصفهم بالخارجين على القانون.

وشدد على أن وساطة زعماء دول الساحل ينبغي أن تكون في إطار القانون.

وجاء بيان المجلس العسكري بعد أن أبدت "جبهة الوفاق من أجل التغيير" المعارضة رغبتها في الحوار والتفاوض مع المجلس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، استجابة لواسطة من رئيسي موريتانيا والنيجر.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تشاد.. المعارضة تقبل الحوار مع المجلس العسكري لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة

أعلنت الجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد استعدادها للحوار مع المجلس العسكري الحاكم من أجل التواصل لاتفاق وقف النار، من جانب آخر دعت أحزاب سياسية وجمعيات لتشكيل حكومة وحدة يسبقها حوار يشمل الجميع.

المزيد من سياسة

مصر.. وفاة حافظ سلامة قائد "المقاومة الشعبية" ضد إسرائيل

الشيخ سلامة توفي بمستشفى في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي: أزمة إثيوبيا يمكن أن تجعل سوريا تبدو مثل "لعب الأطفال"

المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان (الأوروبية)

المهمة المستحيلة.. جنرالات إسرائيل في واشنطن لثنيها عن التقدم بالمفاوضات مع طهران

مستشار الأمن القومي مائير بن شبات (يمين) ومدير الموساد يوسي كوهين على رأس الوفد الإسرائيلي في واشنطن (وكالات)

جوبا.. تحذير أممي من انزلاق جنوب السودان مجددا إلى نزاع واسع النطاق

الخلافات المستمرة عمّقت الانقسامات السياسية والعسكرية في البلاد (رويترز)
الأكثر قراءة

تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟

الإخوان والأطفال سبب حوادث القطارات.. تصريح لوزير النقل المصري أشعل مواقع التواصل

وزير النقل المصري كامل الوزير متحدثا أمام مجلس النواب (مواقع التواصل)

جمعوا بين موائد الروم والفرس والمغني زرياب يؤسس المطبخ الأندلسي المغربي.. تعرف على فنون الطهي في الحضارة الإسلامية

عقب اعتراف بايدن بـ”إبادة الأرمن”.. البنتاغون يوضح طبيعة علاقاته المستقبلية مع تركيا

المتحدث باسم البنتاغون أكد أن بلاده حريصة على العمل مع أنقرة عن كثب في الكثير من الملفات المهمة(الأوروبية)