تشاد.. رئيس المجلس العسكري الحاكم يختار رئيس وزراء للفترة الانتقالية

أفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي اختار اليوم الاثنين باهيمي باداكي ألبِرت رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وسبق أن شغل ألبرت (55 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2016 و2018 في ظل الرئيس الراحل إدريس ديبي.

ورغم أن رئيس الوزراء المعين للفترة الانتقالية شارك مرارا في انتخابات الرئاسة في مواجهة ديبي، فإنه كان ينتظر إليه باعتباره حليفا له.

وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في 11 من الشهر الجاري وفاز فيها ديبي بأكثر من 78%، قبل أن يلقى مصرعه، حل باهيمي باداكي ألبرت ثانيا بحصوله على أكثر من 10% من الأصوات.

خريطة طريق

ويأتي تعيين رئيس للوزراء بعد أسبوع من مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال وجوده على خط المواجهة بين الجيش التشادي والمعارضة المسلحة شمالي البلاد، وفقا لرواية الجيش.

كما يأتي في وقت بدأت فيه الأحزاب السياسية مشاورات للتوصل إلى اتفاق على خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر 18 شهرا تعقبها انتخابات.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بقيادة نجل الرئيس الراحل قال أمس الأحد، في بيان، إنه يرفض التفاوض مع من وصفهم بالخارجين على القانون.

وشدد على أن وساطة زعماء دول الساحل ينبغي أن تكون في إطار القانون.

وجاء بيان المجلس العسكري بعد أن أبدت "جبهة الوفاق من أجل التغيير" المعارضة رغبتها في الحوار والتفاوض مع المجلس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، استجابة لواسطة من رئيسي موريتانيا والنيجر.