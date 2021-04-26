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سياسة|ليبيا

بينهم مسلحون.. أنصار حفتر يمنعون عقد أول اجتماع لحكومة الدبيبة في بنغازي

مطار بنينا في بنغازي شرقي ليبيا (الأوروبية-أرشيف)
مطار بنينا في بنغازي شرقي ليبيا (الأوروبية-أرشيف)
25/4/2021-|آخر تحديث: 26/4/202105:21 AM (مكة المكرمة)

قالت مصادر للجزيرة إن اجتماع مجلس الوزراء الليبي في مدينة بنغازي تأجل بعدما منع مسلحون ومدنيون موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر وفدا حكوميا من دخول المدينة.

وقال مصدر بالحكومة إن مسلحين مدعومين بمدنيين موالين لحفتر منعوا الوفد من دخول بنغازي بعد هبوط طائرته في مطار بنينا؛ للتجهيز للزيارة الأولى لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى المدينة منذ توليه منصبه وعقد الاجتماعات الحكومية فيها.

وأوضح المصدر أن الوفد يضم عددا من المسؤولين الأمنيين وأعضاء بجهاز المراسم ومجموعة من الحرس الخاص برئيس الحكومة، إضافة إلى عدد من موظفي مجلس الوزراء.

من جهته، أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة -عبر منصات التواصل الاجتماعي- أن رئاسة مجلس الوزراء أرجأت الاجتماع، الذي كان مقررا عقده في بنغازي الاثنين- على أن يتم التحضير لموعد آخر في أقرب وقت ممكن، لكنه لم يذكر تفاصيل.

من جهة أخرى، قالت وكالة رويترز إن تأجيل الاجتماع يسلط الضوء على استمرار الانقسام في ليبيا.

وكان الليبيون تفاءلوا بانفراج الأزمة السياسية حين تسلمت السلطة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ومعها المجلس الرئاسي الجديد، في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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