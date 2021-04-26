اليمن.. عملية تبادل جديدة للأسرى والجيش يستعيد مواقع ويصد هجمات للحوثيين غرب مأرب

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي جرى تبادل 1061 أسيرا في أكبر صفقة تبادل بين الحوثيين والحكومة اليمنية منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين

تبادل الجيش الوطني اليمني والحوثيون عشرات الأسرى بوساطة محلية، في حين أكد الجيش أنه استعاد مواقع وصد وهجمات جديدة لمسلحي جماعة الحوثي بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

فقد أكد مصدر في الجيش اليمني الاثنين تنفيذ عملية تبادل جديدة للأسرى مع المسلحين الحوثيين بإطلاق أسرى من كل طرف.

وقال المصدر إن 21 أسيرا من جنود الجيش اليمني تم تبادلهم مع 21 أسيرا من جماعة الحوثي بوساطة محلية.

وأضاف أن الجنود ينتمون للمنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة في محافظتي عمران (شمال) وذمار (وسط).

وفي وقت سابق الاثنين، أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى -على تويتر- أن الجماعة تسلمت 22 من أسراها في عملية تبادل عبر وساطة محلية.

وفي فبراير/شباط الماضي انتهت جولة من محادثات تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان دون التوصل إلى اتفاق.

واستكمل الجانبان يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبادل 1061 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بينهما منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.

معارك مأرب

ميدانيا، قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش الوطني استعادت الاثنين السيطرة على مواقع جبلية في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب بعد يومين من سيطرة الحوثيين عليها.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش صدت هجمات للحوثيين على جبهتي المشجح والكسارة بمديريتي صرواح ورغوان، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأشارت إلى أن طائرات التحالف شنت غارات استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المركز الإعلامي للجيش إن المعارك لا تزال مستمرة غربي محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

ولم يعلق الحوثيون على المواجهات، غير أن وسائل إعلام تابعة لهم ذكرت أن طائرات التحالف شنت أكثر من 20 غارة على مديرية صرواح بمأرب.

من جهتها، نشرت قناة المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على موقع يوتيوب فيديوهات تظهر جانبا من المواجهات العسكرية في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب شرق صنعاء.

وقال صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في فيديو له، إن قوات الجيش لا تزال تصد هجمات الحوثيين في جبهة الكسارة.