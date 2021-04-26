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سياسة|أفغانستان

البنتاغون: سنقدم قريبا خطة كاملة ومعدلة للانسحاب من أفغانستان ونفترض أن طالبان لن تعارض طريقة انسحابنا

جنود أميركيون في قاعدة هلمند بأفغانستان (رويترز)
جنود أميركيون في قاعدة هلمند بأفغانستان (رويترز)
26/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202112:17 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أنها ستقدم قريبا خطة كاملة ومعدلة للانسحاب من أفغانستان، مؤكدة أنها قادرة على حماية قواتها خلال هذه العملية.

وقال الناطق باسم البنتاغون مساء اليوم الاثنين "نفترض أن حركة طالبان لن تعارض طريقة انسحابنا، وإن فعلت فلدينا القدرة على حماية جنودنا".

وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي سيقدم بحلول نهاية الأسبوع خطة كاملة ومعدلة للانسحاب من أفغانستان.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء القوات الأجنبية إخلاء القواعد العسكرية في البلاد، مؤكدا في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل تسليم القواعد والمعدات العسكرية للقوات الأفغانية.

وتواجه أفغانستان حالة من الغموض في ظل عزم القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) الانسحاب قبل حلول الموعد الذي أعلنه الرئيس جو بايدن وهو 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتشهد البلاد أعمال عنف متفرقة منذ أيام، حيث قال مسؤولون اليوم إن ما لا يقل عن 16 مدنيا -معظمهم من الطلاب- أصيبوا عقب سقوط صاروخ على مكتب حاكم ولاية كونار شرق البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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