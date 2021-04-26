أوكرانيا.. اجتماع لمجموعة الاتصال وزيلينسكي يبشر باتفاق قريب لوقف النار في دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن اجتماعا لمجموعة الاتصال التي تضم بلاده وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيعقد الثلاثاء لبحث التوتر في منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا)، مؤكدا أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت يعلن عنه لاحقا.

وفي خطاب ألقاه الاثنين بمناسبة الذكرى الـ35 لكارثة تشرنوبل النووية، أعلن زيلينسكي عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على أجزاء منه، وخاصة على مدينتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال إن لقاءه مع نظيره الروسي سيتم على ما يبدو، مضيفا أنه كلف مكتبه بتنسيق موعد ومكان إجراء هذا اللقاء.

منع مأساة مستقبلية

وأضاف زيلينسكي أن بلاده لا تريد أن تتحول منطقة الصراع في دونباس إلى منطقة محظورة أخرى منطقة مثل الأرض الملوثة بالإشعاع في تشرنوبل.

وتابع "يمكننا بالتأكيد فعل كل شيء اليوم لمنع مأساة مستقبلية قد تحدث في دونباس المحتلة".

وأعلنت روسيا يوم الجمعة الماضي سحب قوات حشدتها في شبه جزيرة القرم بعد انتهاء تدريبات هناك، وهو ما بدا إعلانا لوقف حشد عشرات الآلاف من الجنود، والذي تسبب في قلق أوكرانيا والغرب.

كما أعلن الكرملين الجمعة عن اقتراح لعقد اجتماع لمجموعة النورماندي بهدف مناقشة الهدنة في دونباس، وبمشاركة مسؤولين من كييف ومن مدينتي دونيتسك ولوغانسك.

يشار إلى أن العلاقات الروسية الأوكرانية تشهد توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، وذلك عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها للانفصاليين في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.