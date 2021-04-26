أمير دولة قطر يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة المملكة

تسلّم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة، رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لأمير دولة قطر لزيارة المملكة.

وقد بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره السعودي علاقات التعاون وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، كما دعا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تهريب المخدرات.

وجدد وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، ولكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.