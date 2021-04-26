إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على مكتب حكومي شرقي أفغانستان

وفقا للمسؤولين المحليين، فقد كان هناك ما لا يقل عن 300 من الطلبة والمنظمين في القاعة لحضور المسابقة، عندما وقع الهجوم.

قال مسؤولون -اليوم الاثنين- إن ما لا يقل عن 16 مدنيا معظمهم من الطلاب، أصيبوا عقب سقوط صاروخ على مكتب حاكم إقليم كونار شرق البلاد.

وقال حاكم الإقليم إقبال سعيد إن الصاروخ سقط على قاعة بمجمع الحاكم في عاصمة الإقليم أسد آباد، حيث كانت تقام مسابقة دينية بين الطلاب، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

واتهم حاكم الإقليم مسلحي طالبان بأنهم وراء الهجوم، مضيفا أنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة جبلية في منطقة ماروارا بالإقليم.

ووفقا للمسؤولين المحليين، فقد كان ما لا يقل عن 300 من الطلبة والمنظمين في القاعة لحضور المسابقة، عندما وقع الهجوم.

وفي وقت سابق، قتل ما لا يقل عن 7 مدنيين يوم أمس في هجوم جوي وقذف بالهاون للقوات الأمنية في إقليم وارداك وسط البلاد.

وتواجه أفغانستان حالة من الغموض في ظل عزم القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (NATO) الانسحاب بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويوم أمس، أعلن القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء القوات الأجنبية إخلاء القواعد العسكرية في البلاد، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل إن "القوات الأميركية وحلفاءها بدؤوا تسليم قواعدهم للقوات الأفغانية".