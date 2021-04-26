البث الحي
سياسة|أفغانستان

إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على مكتب حكومي شرقي أفغانستان

وفقا للمسؤولين المحليين، فقد كان هناك ما لا يقل عن 300 من الطلبة والمنظمين في القاعة لحضور المسابقة، عندما وقع الهجوم.

آثار قصف صاروخي سابق في أفغانستان (الفرنسية)
آثار قصف صاروخي سابق في أفغانستان (الفرنسية)
26/4/2021

قال مسؤولون -اليوم الاثنين- إن ما لا يقل عن 16 مدنيا معظمهم من الطلاب، أصيبوا عقب سقوط صاروخ على مكتب حاكم إقليم كونار شرق البلاد.

وقال حاكم الإقليم إقبال سعيد إن الصاروخ سقط على قاعة بمجمع الحاكم في عاصمة الإقليم أسد آباد، حيث كانت تقام مسابقة دينية بين الطلاب، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

واتهم حاكم الإقليم مسلحي طالبان بأنهم وراء الهجوم، مضيفا أنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة جبلية في منطقة ماروارا بالإقليم.

ووفقا للمسؤولين المحليين، فقد كان ما لا يقل عن 300 من الطلبة والمنظمين في القاعة لحضور المسابقة، عندما وقع الهجوم.

وفي وقت سابق، قتل ما لا يقل عن 7 مدنيين يوم أمس في هجوم جوي وقذف بالهاون للقوات الأمنية في إقليم وارداك وسط البلاد.

وتواجه أفغانستان حالة من الغموض في ظل عزم القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (NATO) الانسحاب بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويوم أمس، أعلن القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء القوات الأجنبية إخلاء القواعد العسكرية في البلاد، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل إن "القوات الأميركية وحلفاءها بدؤوا تسليم قواعدهم للقوات الأفغانية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. قتلى وجرحى بهجمات جديدة ومسؤول يؤكد: القوات الأجنبية ستسلم معداتها لحكومة كابل

أعلنت السلطات الأفغانية سقوط قتلى وجرحى -بينهم عناصر شرطة- جراء هجمات بكابل وغزني، بينما قال مستشار الأمن القومي الأفغاني إن القوات الأجنبية وافقت على تسليم معداتها العسكرية للحكومة بعد انسحابها.

قتلى في هجمات جديدة.. قائد القوات الأميركية يعلن بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

أعلن قائد القوات الأميركية بأفغانستان بدء انسحاب القوات الأجنبية وتسليم القواعد للحكومة، مؤكدا أن قواته قادرة على حماية نفسها خلال الانسحاب، فيما سقط قتلى مدنيون وحكوميون في هجمات بولايتي وردك وهرات.

المزيد من سياسة

مصر.. وفاة حافظ سلامة قائد "المقاومة الشعبية" ضد إسرائيل

الشيخ سلامة توفي بمستشفى في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي: أزمة إثيوبيا يمكن أن تجعل سوريا تبدو مثل "لعب الأطفال"

المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان (الأوروبية)

المهمة المستحيلة.. جنرالات إسرائيل في واشنطن لثنيها عن التقدم بالمفاوضات مع طهران

مستشار الأمن القومي مائير بن شبات (يمين) ومدير الموساد يوسي كوهين على رأس الوفد الإسرائيلي في واشنطن (وكالات)

جوبا.. تحذير أممي من انزلاق جنوب السودان مجددا إلى نزاع واسع النطاق

الخلافات المستمرة عمّقت الانقسامات السياسية والعسكرية في البلاد (رويترز)
الأكثر قراءة

تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟

الإخوان والأطفال سبب حوادث القطارات.. تصريح لوزير النقل المصري أشعل مواقع التواصل

وزير النقل المصري كامل الوزير متحدثا أمام مجلس النواب (مواقع التواصل)

جمعوا بين موائد الروم والفرس والمغني زرياب يؤسس المطبخ الأندلسي المغربي.. تعرف على فنون الطهي في الحضارة الإسلامية

عقب اعتراف بايدن بـ”إبادة الأرمن”.. البنتاغون يوضح طبيعة علاقاته المستقبلية مع تركيا

المتحدث باسم البنتاغون أكد أن بلاده حريصة على العمل مع أنقرة عن كثب في الكثير من الملفات المهمة(الأوروبية)