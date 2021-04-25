الكاظمي اعتبره نكسة تمس الأمن القومي.. عشرات القتلى والمصابين في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا ببغداد

قالت مصادر طبية عراقية إن 27 شخصا على الأقل من مرضى كورونا توفوا وأصيب عشرات آخرون، جراء حريق نتج عن انفجار أسطوانات أكسجين في مستشفى ابن الخطيب جنوبي العاصمة بغداد، واعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا الحادث "نكسة تمس الأمن القومي" للبلاد، وأعلن الحداد ثلاثة أيام وأمر بتحقيق فوري وبمحاسبة المقصرين.

وأضافت المصادر الطبية أن القتلى والمصابين سقطوا جراء إصابتهم بحروق وحالات اختناق في الحريق الذي شب مساء السبت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر الطبية قولها إن الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين".

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جسر ديالى اندلاع حادث حريق داخل مستشفى ابن الخطيب تم توجيه اكثر من 20 فرق اطفاء بقيادة السيد مدير عام الدفاع المدني.. وفرق انقاذ الدفاع المدني تباشر بعمليات اخلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات الاخماد النيران pic.twitter.com/rYHHbu6yjO — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) April 24, 2021

وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن وزارة الصحة العراقية وجهت بنقل مرضى مستشفى ابن الخطيب لمستشفيات أخرى ونقل المصابين بحروق إلى مدينة الطب في بغداد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الدفاع المدني العراقي قوله إنه تمت السيطرة على الحريق، وتم إخلاء المكان من الجثث والمرضى والمصابين.

الدفاع المدني سيطر على الحريق وأجلى المصابين من مستشفى ابن الخطيب (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحقيق فوري

واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حريق مستشفى ابن الخطيب "نكسة تمس الأمن القومي" للبلاد، وأمر بفتح تحقيق فوري في الحادث ومحاسبة المقصرين "مهما كانوا"، كما أعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام.

وطلب الكاظمي -حسب بيان نشره مكتبه- أن تصله نتائج التحقيق خلال 24 ساعة، وأن تتم محاسبة المقصرين، كما دعا حكومته لعقد جلسة استثنائية على خلفية الحادث.

وعقد الكاظمي اجتماعا طارئا مع الداخلية والصحة ومستشار الأمن القومي، كما قالت وزارة الصحة إنه أمر بوقف عدد من مسؤولي الوزارة والتحقيق معهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أمر فجر اليوم الأحد بالتحقيق الفوري في أسباب الحريق، كما أمر باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى للتحقيق معهم والتحفظ عليهم، إلى حين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين.

ونعى الكاظمي -في بيان صحفي- ضحايا الحادث المأساوي ووجه بمنح عائلاتهم كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج العراق.

وبدوره، دعا الرئيس العراقي برهم صالح الحكومة والبرلمان لفتح تحقيق فوري في حريق المستشفى ومحاسبة المقصرين.

ومن جهتها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الحكومة "بموقف مسؤول" بعد حريق المستشفى، ودعت الكاظمي لإقالة وزير الصحة ووكلائه وإحالتهم للتحقيق.

حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين (مواقع التواصل الاجتماعي)

منظومة إطفاء ضعيفة

وقال مدير الدفاع المدني العراقي كاظم بوهان إن الحريق وقع في الطابق الأوسط المخصص لإنعاش المرضى، وأضاف أن المستشفى يضم 120 مريضا وتم إنقاذ نحو 90 منهم.

وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المستشفى -الواقع بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية- من كل الموجودين به.

وأضاف بوهان أن المستشفى قديم وليس به منظومة لإطفاء الحرائق وبه فقط وسائل إطفاء بسيطة لا تفي بالغرض.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الدفاع المدني في بيان "أنها نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحريق بعد أن استكملت عمليات إنقاذ المرضى بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في طوابق المستشفى، بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.