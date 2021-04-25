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سياسة|أفغانستان

قتلى في هجمات جديدة.. قائد القوات الأميركية يعلن بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

سكوت ميلر يتحدث في مؤتمر صحفي في كابل قبل سنتين (رويترز)
سكوت ميلر يتحدث في مؤتمر صحفي في كابل قبل سنتين (رويترز)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202107:29 PM (مكة المكرمة)

أعلن قائد القوات الأميركية في أفغانستان سكوت ميلر بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية، مؤكدا أن قواته قادرة على حماية نفسها خلال عملية الانسحاب، كما سقط قتلى مدنيون وحكوميون في هجمات بولايتي وردك وهرات.

وقال ميلر للصحفيين في كابل إنه ينفذ قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أميركية، استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأميركية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال بايدن إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، الذي يوافق الذكرى العشرين للهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأميركية، التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

وأوضح ميلر أن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب، وستدعم قوات الأمن الأفغانية".

ومنذ عام 2018، يقود ميلر القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في حربها مع طالبان وجماعات أخرى.

وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب أمس إن القوات الأجنبية وافقت على تسليم معداتها العسكرية للجانب الأفغاني بعد انسحابها من البلاد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) قبل يومين عن مسؤولين عسكريين أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان بدأ من خلال سحب المعدات العسكرية، وأن القوات الأميركية ستحتفظ بقدرات عسكرية وستقدم الدعم للقوات الأفغانية.

هجوم وقتلى

وعلى الصعيد الميداني، أكد مصدر أمني للجزيرة مقتل عشرة مدنيين، إثر سقوط قذيفة هاون في مديرية سيد أباد بولاية وردك جنوب كابل.

وفي الأثناء، أكد حاكم ولاية هرات الأفغانية مقتل 4 موظفين حكوميين جراء تفجير عبوة ناسفة في مديرية كلران.

وقالت شرطة كابل أمس إن مجهولين نفذوا هجوما على عناصر الشرطة وقتلوا 4 من الشرطة، كما وقع هجوم ثان في العاصمة وأسفر عن مقتل أكاديمي يعمل في جامعة خاصة.

وشهدت ولاية غزني أمس أيضا هجوما، حيث انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق أثناء عبور سيارة تقل مدنيين، مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة مدنيين اثنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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