انتقدت المعارضة إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية الخانقة والثورة الشعبية المستمرة منذ عقد من الزمن، ووصفتها بأنها شكلية وستنتهي بفوز الأسد

حتى تاريخ أمس السبت، بلغ عدد المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا 18 مترشحا بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ بعد أن أبلغته المحكمة الدستورية العليا عن تقدم 4 مرشحين جدد.

وتصف المعارضة الانتخابات بالمسرحية الهزلية التي سوف تنتهي بإعادة تنصيب الرئيس بشار الأسد، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه المسرحية، في حين رفض موالو النظام هذه الانتقادات مؤكدين أن الفوز للأسد.

ويشترط الدستور حصول المتقدم بطلب الترشيح على أصوات 35 نائبا في مجلس الشعب -الذي ينتمي معظم أعضائه لحزب البعث الحاكم، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح صوته لأكثر من مرشح.

رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أعلن أمس عدد المترشحين لرئاسة الجمهورية (رويترز)

انتخابات شكلية

وانتقدت المعارضة إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد والثورة الشعبية المستمرة منذ عقد من الزمن، ووصفتها بأنها انتخابات شكلية وستنتهي بفوز الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000 عقب وفاة أبيه حافظ.

وما أن أعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين الماضي حتى توالت طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، من بينها طلب من رئيس النظام ( الأسد) مما أثار موجة من السخرية والانتقاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت عمليات الترشح وأصحابها مادة للتندر.

وبحسب رصد للجزيرة نت تبين أن المرشحين إلى جانب الأسد هم "عبد الله سلوم عبد الله، محمد فراس ياسين رجوح، فاتن علي نهار، محمد موفق صوان، مهند نديم شعبان، أحمد يوسف عبد الغني، ناهد أنور الدباغ، محمد صالح أسعد الحاج عبد الله، عبد الحنان خلف البدوي، محمود أحمد مرعي، سنان أحمد القصاب، محمد يوسف رمضان، خالد عبده الكريدي، أحمد هيثم أحمد المكاري، دعد مبارك قنوع، محمد كاميران بن محمد جميل ميرخان، وحسين محمد طيجان".

ويقول مراقبون إن معظم المرشحين لم يقدموا برامج انتخابية ولا يمتازون بأي شعبية أو حضور في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

1/4 لا يهتم بشار الأسد بجعل سيناريو الانتخابات، التي سيفوز بها بالطريقة والنتيجة التي يشاء، مقنعاً ولو بالحد الأدنى. هو لا يكتفي بمنع السوريين في الخارج من المشاركة، ووضع مرشحين لا يعرفهم أحد على الإطلاق، بل يعمل على تحويلهم لأضحوكة وترند ساخر تلوكه الألسن وتتناقله المواقع. pic.twitter.com/3OdBET23Ug — Omar Kasir (@OmarKasir) April 22, 2021

إدارة صفحات لمحاربة الفساد

وتعرف صحيفة الوطن الموالية للنظام المرشح أحمد يوسف عبد الغني بأنه عضو في "اتحاد الكتاب العرب" ومدير تحرير عدة مجلات.

وأضافت الصحيفة أن عبد الغني يدير عددا من صفحات مواقع التواصل قالت إنها تحارب الفساد وتنتقد سوء أحوال المعيشة، ومنها "حاجتكم فساد تخنت" و"تركوا المواطن بحالو"!

من جهته يقوم المرشح عبد الحنان بدوي عبر مواقع التواصل بنشر صور لرئيس النظام وعبارات تأييد له، ولا يعتبر نفسه منافسا على الرئاسة، داعيا السوريين للمشاركة في الانتخابات الديمقراطية في "سوريا الأسد" بحسب ما قال ناشطون على مواقع التواصل.

تعليقات على مواقع التواصل

على مدار الأيام القليلة الفائتة أصبحت انتخابات الرئاسة والمرشحين المشاركين مادة للسخرية على مواقع التواصل.

الصحفي السوري عمر قصير كتب في تغريدة على تويتر "يهتم بشار الأسد بجعل سيناريو الانتخابات، التي سيفوز بها بالطريقة والنتيجة التي يشاء، مقنعاً ولو بالحد الأدنى. هو لا يكتفي بمنع السوريين في الخارج من المشاركة، ووضع مرشحين لا يعرفهم أحد على الإطلاق، بل يعمل على تحويلهم لأضحوكة وترند ساخر تلوكه الألسن وتتناقله المواقع".

في حين كتب الصحفي المصري أسعد طه تغريدة متسائلا عن الشخص الذي سوف يفوز بالانتخابات، معتبرا أن الأمر مثير للحيرة بشكل كبير.

يا ترى من سيفوز في الانتخابات الرئاسية السورية؟ أمر محير فعلا 😄 — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) April 21, 2021

ومن جانبه وصف الناشط الإعلامي السوري أبو الهدى الحمصي -في تغريدة له- المرشحين في انتخابات سوريا بأنهم داعمون للأسد وليسوا منافسين له، ساخرا من هذه الانتخابات.

المرشحين المنافسين لبشار الاسد !!! لحظة عفوا الداعمين لبشار الاسد ! المرشح في سوريا داعم وليس منافس !! قال انتخابات قال pic.twitter.com/uQc1dCpFZe — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) April 23, 2021

بالمقابل، أطلق موالو النظام حملة على مواقع التواصل لدعم الرئيس الأسد حملت اسم "إيدنا بإيدك" لإعادة انتخابه لمنصب رئاسة الجمهورية.

وكتب ليث شلاش منشورا على فيسبوك قال فيه "فليسميها العالم انتخابات.. أما نحن فقد أسميناها بيعة الحب والولاء لقائدنا المفدى الدكتور بشار حافظ علي سليمان الأسد.. نبايع بيعة أبدية لأسد العرب وحامي العرين".

كما غرد حساب باسم عمر تغريدة قائلا فيها "بنصح كل المترشحين للرئاسة ينسحبوا بكرامتهم أحسن" في إشارة إلى فوز بشار الأسد بنتيجة محسومة في الانتخابات.