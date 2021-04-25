اليمن.. عشرات القتلى والجرحى في معارك عنيفة غرب مأرب والتحالف يستهدف مواقع الحوثيين

تدور معارك محتدمة غرب مدينة مأرب بين الجيش الوطني اليمني والحوثيين، وهو ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، في حين شن التحالف السعودي الإماراتي غارات على أهداف حوثية بمناطق الاشتباكات.

وقد قالت مصادر عسكرية يمنية إن معارك -وصفتها بالعنيفة- تدور اليوم الأحد بين الجيش الوطني والحوثيين في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مدينة مأرب.

وذكر موقع صحيفة الجيش الوطني أن عشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات.

بدورها، ذكرت مصادر عسكرية أن قتلى سقطوا في صفوف قوات الجيش خلال تلك المواجهات، بينهم مدير دائرة القضاء العسكري اللواء عبد الله الحاضري.

كما استهدفت غارات لطائرات التحالف السعودي الإماراتي مواقع وتعزيزات للحوثيين، ودمرت 7 ناقلات ومركزا للاتصالات، وفق لنفس المصادر.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن طائرات التحالف شنت 19 غارة جوية على مديرية صرواح بمأرب، كما استهدفت غارات أخرى مواقع بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

تفاصيل إضافية

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن مسؤولين في القوات الموالية للحكومة أن الحوثيين استكملوا السيطرة على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.

وقال المسؤولون إن المعارك انتقلت إلى أطراف منطقة الميل على بعد أقل من 6 كيلومترات عن وسط مدينة مأرب التي تضم مقرات للحكومة اليمنية بينها وزارة الدفاع.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أسفرت المعارك غرب المدينة خلال الساعات الـ48 الماضية عن مقتل 26 عنصرا من القوات الحكومية، بينهم 4 ضباط، و39 من المسلحين الحوثيين.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري أن جماعة الحوثي دفعت بالمزيد من مقاتليها إلى جبهات القتال غرب مأرب، مشيرا إلى أنهم باتوا يستخدمون الدراجات النارية تفاديا لضربت التحالف السعودي الإماراتي.

مدينة مأرب تعد آخر معقل كبير للحكومة اليمنية شمالي البلاد (رويترز)

تسليم مأرب

في الأثناء، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي إن ما سماها عمليات تحرير اليمن مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف ما وصفه بالعدوان ورفع الحصار وانسحاب كل القوات الأجنبية من اليمن.

وفي تغريدة -على حسابه الرسمي بتويتر- وصف البخيتي المطالب السابقة بأنها عادلة ومشروعة، قائلا إن اليمن لن يتنازل عن أي منها.

وأضاف أن "على المتعاونين مع العدوان (في إشارة للتحالف السعودي الإماراتي) تسليم مأرب حقنا للدماء، وتسوية وضعهم لأن قرار العفو العام لن يبقى إلى ما لا نهاية وقد ينتهي في أي لحظة".

عملية تحرير اليمن مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار وإنسحاب كل القوات الاجنبية، وهذه مطالب عادلة ومشروعة لن يتنازل اليمن عن أيا منها. على المتعاونين مع العدوان تسليم مأرب حقنا للدماء وتسوية وضعهم لأن قرار العفو العام لن يبقى إلى ما لا نهاية وقد ينتهي في أي لحظة. — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) April 25, 2021

المبعوث الأممي بالقاهرة

سياسيا، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم في القاهرة مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سبل دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق ما جاء في بيان للخارجية المصرية.

وكان غريفيث وصل إلى القاهرة مساء أمس السبت قادما من الأردن في زيارة رسمية لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى مصر بعد جولة مماثلة قام بها مؤخرا، وشملت السعودية ودولا أخرى، في إطار حراك دبلوماسي أممي لوقف الحرب في اليمن، وتزامنت جولة غريفيث مع جولة أخرى للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.