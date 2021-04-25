التحالف بقيادة السعودية يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي في الساعات الأولى من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي) أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باليمن دمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إنهم نفذوا عملية هجومية بطائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية شن 19 غارة على مواقع في مديرية صرواح بمأرب.

في سياق مواز، أفادت مصادر للجزيرة بمقتل مدير دائرة القضاء العسكري في الجيش اليمني اللواء عبد الله الحاضري خلال مواجهات مع الحوثيين في ‎مأرب.

كما أعلن العميد الركن عبده مجلي الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية كسر هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في أكثر من جبهة في مأرب.

وأضاف مجلي أن المواجهات في المشجح والكسارة وجبهات أخرى في مأرب ما زالت مستمرة، قائلا إن الحوثيين هُزموا في أكثر من معركة وحوصروا من قبل الجيش الوطني.